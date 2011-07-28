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Наруто: Ураганные хроники
Сезоны
Сезон 11
Naruto: Shippuuden
12+
Оригинальное название
Season 11
Название
Сезон 11
Премьера сезона
28 июля 2011
Год выпуска
2011
Количество серий
21
Продолжительность сезона
10 часов 30 минут
Список серий 11-го сезона сериала «Наруто: Ураганные хроники»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
The Five Kage's Decision
Сезон 11
Серия 1
28 июля 2011
The Young Man and the Sea
Сезон 11
Серия 2
4 августа 2011
The Ninja of Benisu
Сезон 11
Серия 3
11 августа 2011
The Cursed Ghost Ship
Сезон 11
Серия 4
18 августа 2011
Battleship Island
Сезон 11
Серия 5
25 августа 2011
The Forgotten Island
Сезон 11
Серия 6
2 сентября 2011
Fight! Rock Lee!
Сезон 11
Серия 7
9 сентября 2011
Eat or Die! Mushrooms from Hell!
Сезон 11
Серия 8
22 сентября 2011
Revenge of the Shadow Clones
Сезон 11
Серия 9
29 сентября 2011
The Closed Route
Сезон 11
Серия 10
6 октября 2011
The Girls' Get-Together
Сезон 11
Серия 11
13 октября 2011
Naruto's Imposter
Сезон 11
Серия 12
20 октября 2011
Naruto's Favorite Pupil
Сезон 11
Серия 13
27 октября 2011
The Kunoichi of Nadeshiko Village
Сезон 11
Серия 14
3 ноября 2011
Friends You Can Count On
Сезон 11
Серия 15
10 ноября 2011
Ah, My Hero Lady Tsunade!
Сезон 11
Серия 16
24 ноября 2011
Sai's Day Off
Сезон 11
Серия 17
1 декабря 2011
The Legendary Ino-Shika-Cho
Сезон 11
Серия 18
8 декабря 2011
Kiba's Determination
Сезон 11
Серия 19
15 декабря 2011
Kakashi, My Eternal Rival!
Сезон 11
Серия 20
22 декабря 2011
Naruto's Vow
Сезон 11
Серия 21
28 декабря 2011
График выхода всех сериалов
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