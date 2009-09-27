В 21 сезоне 7 серии сериала «Симпсоны» обстоятельства сталкивают Лизу с тремя сверстницами, практикующими неоязыческие ритуалы. Изначально дочь Гомера относилась к викканству со скептицизмом, но затем стала его верной последовательницей.
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