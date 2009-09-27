В 21 сезоне 12 серии сериала «Симпсоны» супруги увлекаются игрой в керлинг, достигая в спортивной дисциплине грандиозных успехов. Это приводит к включению Гомера и Мардж в олимпийскую сборную. Впереди семью ждет путешествие в Ванкувер.
Related video
Самая полезная колбаса: Малышева ест ее килограммами и вам советует
«Какой колхоз»: свадебные фото приемной дочери Певцова разнесли в пух и прах
Миллионов уже мало: Джигурда высказался о тайном плане певца SHAMAN
Самые неверные мужчины носят эти имена: их половинкам стоит быть настороже
Наконец-то признали вину: в деле Валиевой произошел неожиданный поворот
Запущенная могила Юдашкина шокировала россиян: как она выглядит сейчас
Врачи сделали все, что могли: с Николаевым попрощались в больнице
Авторизация по e-mail