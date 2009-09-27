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Киноафиша Сериалы Симпсоны Сезоны Сезон 21 Серия 12

Симпсоны 1989 12 серия 21 сезон

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Все серии 21 сезона «Симпсоны»
Гомер — громила
Сезон 21 / Серия 1 27 сентября 2009
Барт получает единицу
Сезон 21 / Серия 2 4 октября 2009
Надежда замечательной жены
Сезон 21 / Серия 3 11 октября 2009
Дом ужасов 20
Сезон 21 / Серия 4 18 октября 2009
Дьявол носит Nada
Сезон 21 / Серия 5 15 ноября 2009
Шалости и зелень
Сезон 21 / Серия 6 22 ноября 2009
Деревенщины и мётлы
Сезон 21 / Серия 7 29 ноября 2009
О, брат, где же ты, Барт?
Сезон 21 / Серия 8 13 декабря 2009
Четверги с Эйбом
Сезон 21 / Серия 9 3 января 2010
Однажды в Спрингфилде
Сезон 21 / Серия 10 10 января 2010
Возможно, на миллион
Сезон 21 / Серия 11 31 января 2010
Мальчик соответствует кёрлингу
Сезон 21 / Серия 12 14 февраля 2010
Цвета жёлтого
Сезон 21 / Серия 13 21 февраля 2010
Открытки с развода
Сезон 21 / Серия 14 14 марта 2010
Укравший первый поцелуй
Сезон 21 / Серия 15 21 марта 2010
Величайшая история из когда-либо проваленных
Сезон 21 / Серия 16 28 марта 2010
Американская история
Сезон 21 / Серия 17 11 апреля 2010
Начальник сердца
Сезон 21 / Серия 18 18 апреля 2010
Брызги и кит
Сезон 21 / Серия 19 25 апреля 2010
Шпионить с любовью
Сезон 21 / Серия 20 2 мая 2010
Мо пишет блюз
Сезон 21 / Серия 21 9 мая 2010
Сосед Боб
Сезон 21 / Серия 22 16 мая 2010
Суди меня нежно
Сезон 21 / Серия 23 23 мая 2010
О чем серия

В 21 сезоне 12 серии сериала «Симпсоны» супруги увлекаются игрой в керлинг, достигая в спортивной дисциплине грандиозных успехов. Это приводит к включению Гомера и Мардж в олимпийскую сборную. Впереди семью ждет путешествие в Ванкувер.

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