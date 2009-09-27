Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Гардемарины 1787. Мир" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Симпсоны Сезоны Сезон 21 Серия 8

Симпсоны 1989 8 серия 21 сезон

7.1 Оцените
10 голосов
Все серии 21 сезона «Симпсоны»
Гомер — громила
Сезон 21 / Серия 1 27 сентября 2009
Барт получает единицу
Сезон 21 / Серия 2 4 октября 2009
Надежда замечательной жены
Сезон 21 / Серия 3 11 октября 2009
Дом ужасов 20
Сезон 21 / Серия 4 18 октября 2009
Дьявол носит Nada
Сезон 21 / Серия 5 15 ноября 2009
Шалости и зелень
Сезон 21 / Серия 6 22 ноября 2009
Деревенщины и мётлы
Сезон 21 / Серия 7 29 ноября 2009
О, брат, где же ты, Барт?
Сезон 21 / Серия 8 13 декабря 2009
Четверги с Эйбом
Сезон 21 / Серия 9 3 января 2010
Однажды в Спрингфилде
Сезон 21 / Серия 10 10 января 2010
Возможно, на миллион
Сезон 21 / Серия 11 31 января 2010
Мальчик соответствует кёрлингу
Сезон 21 / Серия 12 14 февраля 2010
Цвета жёлтого
Сезон 21 / Серия 13 21 февраля 2010
Открытки с развода
Сезон 21 / Серия 14 14 марта 2010
Укравший первый поцелуй
Сезон 21 / Серия 15 21 марта 2010
Величайшая история из когда-либо проваленных
Сезон 21 / Серия 16 28 марта 2010
Американская история
Сезон 21 / Серия 17 11 апреля 2010
Начальник сердца
Сезон 21 / Серия 18 18 апреля 2010
Брызги и кит
Сезон 21 / Серия 19 25 апреля 2010
Шпионить с любовью
Сезон 21 / Серия 20 2 мая 2010
Мо пишет блюз
Сезон 21 / Серия 21 9 мая 2010
Сосед Боб
Сезон 21 / Серия 22 16 мая 2010
Суди меня нежно
Сезон 21 / Серия 23 23 мая 2010
О чем серия

В 21 сезоне 8 серии сериала «Симпсоны» разговор между Лизой и Бартом завершается желанием последнего обзавестись младшим братом. Получив от Гомера отказ, подросток идет в детский дом и приводит оттуда малыша Чарли.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Подвал господина Гринберга 2 комментария
Неудержимые 4
Неудержимые 4 29 комментариев
Пила 10
Пила 10 9 комментариев
Related video
Россияне неспроста терпеть не могут самую сексуальную актрису 90-х: все дело в ее особенности
Совсем не смешно: этот жестокий сюжет «Ералаша» даже сейчас смотреть жутко
Американка до мозга костей: как выглядит дочь Крамарова, которая открестилась от актера
Боится за свою жизнь: Буланова поплатилась за связь с Шатуновым
Похож как две капли воды: у Вячеслава Добрынина объявился внебрачный сын
С ней было хорошо: эта известная актриса помогла пережить Костомарову измены Домниной (фото)
Тест: в каком из этих фильмов про магию вам подошло бы жить
Кончаловский и Михалков ненавидят одну известную актрису: люди души в ней не чают
Со стыда сгореть можно: на что идут англичане, чтобы согреться в мороз без отопления
Меньшиков оплошал: этот нелепый ляп в «Покровских воротах» невозможно игнорировать
Выйдут на свет: вот какое качество Весам надо раскрыть в октябре 2023, чтобы заслужить восхищение
«Лысый и маленький»: этому советскому актеру никто не мог отказать, кроме Муравьевой
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше