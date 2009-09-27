В 21 сезоне 18 серии сериала «Симпсоны» между Гомером и шефом Виггамом завязывается крепкая дружба. Мардж подозревает, что Барт торгует запрещенными веществами. На деле ее сын увлечен новой японской игрой, в которой нет ничего противозаконного.
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