В 21 сезоне 11 серии сериала «Симпсоны» лотерейный билет Гомера оказывается выигрышным. Не решаясь сказать об этом семье, победитель начинает присылать Мардж и детям анонимные подарки. Лиза развлекает стариков из дома престарелых видеоиграми.
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