Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Смешарики снимают кино" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Симпсоны Сезоны Сезон 2 Серия 4

Симпсоны 1989 4 серия 2 сезон

8.1 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Симпсоны»
Барт получает двойку
Сезон 2 / Серия 1 11 октября 1990
Симпсон и Далила
Сезон 2 / Серия 2 18 октября 1990
Дом ужасов
Сезон 2 / Серия 3 25 октября 1990
Две машины в каждом гараже и три глаза у каждой рыбы
Сезон 2 / Серия 4 1 ноября 1990
Танцующий Гомер
Сезон 2 / Серия 5 8 ноября 1990
Игра до победного конца
Сезон 2 / Серия 6 15 ноября 1990
Барт против Дня благодарения
Сезон 2 / Серия 7 22 ноября 1990
Барт – сорвиголова
Сезон 2 / Серия 8 6 декабря 1990
Щекотка и Царапка и Мардж
Сезон 2 / Серия 9 20 декабря 1990
Барта сбивает машина
Сезон 2 / Серия 10 10 января 1991
Одна рыба, две рыбы, ядовитая рыба, голубая рыба
Сезон 2 / Серия 11 24 января 1991
Когда мы были молодыми
Сезон 2 / Серия 12 31 января 1991
Гомер против Лизы и восьмой заповеди
Сезон 2 / Серия 13 7 февраля 1991
Очаровашка директор
Сезон 2 / Серия 14 14 февраля 1991
О, брат, где же ты?
Сезон 2 / Серия 15 21 февраля 1991
Собака Барта получает двойку
Сезон 2 / Серия 16 7 марта 1991
Старые деньги
Сезон 2 / Серия 17 28 марта 1991
Сила искусства
Сезон 2 / Серия 18 11 апреля 1991
Заместитель учителя Лизы
Сезон 2 / Серия 19 25 апреля 1991
Война Симпсонов
Сезон 2 / Серия 20 2 мая 1991
Три мужчины и комикс
Сезон 2 / Серия 21 9 мая 1991
Кровная месть
Сезон 2 / Серия 22 11 июля 1991
О чем серия

Во 2 сезоне 4 серии сериала «Симпсоны» дети ловят в местной реке рыбу с тремя глазами, мутировавшую под воздействием отходов. Не желая мириться с загрязнением окружающей среды, Лиза восстает против главы спрингфилдской атомной электростанции.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Пила 10
Пила 10 14 комментариев
Капкан: Судная Ночь
Капкан: Судная Ночь 7 комментариев
Синий Жук
Синий Жук 14 комментариев
Related video
В России считают странной: Узерли назвала эту русскую актрису лучшей из лучших
Тест: вы красивая, милая или сексуальная?
Цензоры обомлели от этой «горячей» сцены в «Неуловимых мстителях»: Ксанка предстала во всей красе
Даже в титрах не указал: дочь снялась в одном из культовых фильмов Рязанова (фото)
Самый ненавистный актер: этого мачо раньше обожали, а теперь на него противно даже смотреть
Отказали из-за ужасной улыбки: этот легендарный актер чуть не стал главной звездой «Афони»
Это простое правило позволило вдове Гайдая дожить до 93 лет: зарубите себе на носу
Мать Тиграна Кеосаяна была хорошенькой актрисой в молодости: вы точно ее видели (фото)
Мужчинам с этими именами сложно признаваться в любви
Народ рвет и мечет: американская дочь Александровой подверглась жесткой критике
«Официально»: Бузова назвала себя одной из лучших драматических актрис
Даже Кудрявцева обомлела: Лазарев раскрыл детали о сурмамах своих детей
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше