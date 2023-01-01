Во 2 сезоне 16 серии сериала «Симпсоны» домашний питомец за неделю сгрызает сразу несколько дорогостоящих вещей. Разъяренный Гомер задумывается о том, чтобы выставить пса за дверь, но Барт рекомендует отдать его в школу для дрессировки.