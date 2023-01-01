Две машины в каждом гараже и три глаза у каждой рыбы
Сезон 2 / Серия 41 ноября 1990
Танцующий Гомер
Сезон 2 / Серия 58 ноября 1990
Игра до победного конца
Сезон 2 / Серия 615 ноября 1990
Барт против Дня благодарения
Сезон 2 / Серия 722 ноября 1990
Барт – сорвиголова
Сезон 2 / Серия 86 декабря 1990
Щекотка и Царапка и Мардж
Сезон 2 / Серия 920 декабря 1990
Барта сбивает машина
Сезон 2 / Серия 1010 января 1991
Одна рыба, две рыбы, ядовитая рыба, голубая рыба
Сезон 2 / Серия 1124 января 1991
Когда мы были молодыми
Сезон 2 / Серия 1231 января 1991
Гомер против Лизы и восьмой заповеди
Сезон 2 / Серия 137 февраля 1991
Очаровашка директор
Сезон 2 / Серия 1414 февраля 1991
О, брат, где же ты?
Сезон 2 / Серия 1521 февраля 1991
Собака Барта получает двойку
Сезон 2 / Серия 167 марта 1991
Старые деньги
Сезон 2 / Серия 1728 марта 1991
Сила искусства
Сезон 2 / Серия 1811 апреля 1991
Заместитель учителя Лизы
Сезон 2 / Серия 1925 апреля 1991
Война Симпсонов
Сезон 2 / Серия 202 мая 1991
Три мужчины и комикс
Сезон 2 / Серия 219 мая 1991
Кровная месть
Сезон 2 / Серия 2211 июля 1991
О чем серия
Во 2 сезоне 16 серии сериала «Симпсоны» домашний питомец за неделю сгрызает сразу несколько дорогостоящих вещей. Разъяренный Гомер задумывается о том, чтобы выставить пса за дверь, но Барт рекомендует отдать его в школу для дрессировки.
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