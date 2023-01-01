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Киноафиша Сериалы Симпсоны Сезоны Сезон 2 Серия 16

Симпсоны 1989 16 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Симпсоны»
Барт получает двойку
Сезон 2 / Серия 1 11 октября 1990
Симпсон и Далила
Сезон 2 / Серия 2 18 октября 1990
Дом ужасов
Сезон 2 / Серия 3 25 октября 1990
Две машины в каждом гараже и три глаза у каждой рыбы
Сезон 2 / Серия 4 1 ноября 1990
Танцующий Гомер
Сезон 2 / Серия 5 8 ноября 1990
Игра до победного конца
Сезон 2 / Серия 6 15 ноября 1990
Барт против Дня благодарения
Сезон 2 / Серия 7 22 ноября 1990
Барт – сорвиголова
Сезон 2 / Серия 8 6 декабря 1990
Щекотка и Царапка и Мардж
Сезон 2 / Серия 9 20 декабря 1990
Барта сбивает машина
Сезон 2 / Серия 10 10 января 1991
Одна рыба, две рыбы, ядовитая рыба, голубая рыба
Сезон 2 / Серия 11 24 января 1991
Когда мы были молодыми
Сезон 2 / Серия 12 31 января 1991
Гомер против Лизы и восьмой заповеди
Сезон 2 / Серия 13 7 февраля 1991
Очаровашка директор
Сезон 2 / Серия 14 14 февраля 1991
О, брат, где же ты?
Сезон 2 / Серия 15 21 февраля 1991
Собака Барта получает двойку
Сезон 2 / Серия 16 7 марта 1991
Старые деньги
Сезон 2 / Серия 17 28 марта 1991
Сила искусства
Сезон 2 / Серия 18 11 апреля 1991
Заместитель учителя Лизы
Сезон 2 / Серия 19 25 апреля 1991
Война Симпсонов
Сезон 2 / Серия 20 2 мая 1991
Три мужчины и комикс
Сезон 2 / Серия 21 9 мая 1991
Кровная месть
Сезон 2 / Серия 22 11 июля 1991
О чем серия

Во 2 сезоне 16 серии сериала «Симпсоны» домашний питомец за неделю сгрызает сразу несколько дорогостоящих вещей. Разъяренный Гомер задумывается о том, чтобы выставить пса за дверь, но Барт рекомендует отдать его в школу для дрессировки.

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