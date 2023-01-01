Две машины в каждом гараже и три глаза у каждой рыбы
Сезон 2 / Серия 41 ноября 1990
Танцующий Гомер
Сезон 2 / Серия 58 ноября 1990
Игра до победного конца
Сезон 2 / Серия 615 ноября 1990
Барт против Дня благодарения
Сезон 2 / Серия 722 ноября 1990
Барт – сорвиголова
Сезон 2 / Серия 86 декабря 1990
Щекотка и Царапка и Мардж
Сезон 2 / Серия 920 декабря 1990
Барта сбивает машина
Сезон 2 / Серия 1010 января 1991
Одна рыба, две рыбы, ядовитая рыба, голубая рыба
Сезон 2 / Серия 1124 января 1991
Когда мы были молодыми
Сезон 2 / Серия 1231 января 1991
Гомер против Лизы и восьмой заповеди
Сезон 2 / Серия 137 февраля 1991
Очаровашка директор
Сезон 2 / Серия 1414 февраля 1991
О, брат, где же ты?
Сезон 2 / Серия 1521 февраля 1991
Собака Барта получает двойку
Сезон 2 / Серия 167 марта 1991
Старые деньги
Сезон 2 / Серия 1728 марта 1991
Сила искусства
Сезон 2 / Серия 1811 апреля 1991
Заместитель учителя Лизы
Сезон 2 / Серия 1925 апреля 1991
Война Симпсонов
Сезон 2 / Серия 202 мая 1991
Три мужчины и комикс
Сезон 2 / Серия 219 мая 1991
Кровная месть
Сезон 2 / Серия 2211 июля 1991
О чем серия
Во 2 сезоне 19 серии сериала «Симпсоны» в классе Лизы работает новый учитель по фамилии Бергстром. Девочка влюбляется в умного и отзывчивого преподавателя с первого взгляда. Тем временем Барт баллотируется в старосты, конкурируя с Мартином.
Related video
Дочь Кончаловского родила от арабского аниматора: легендарный дед обожает мальчика
В отличие от присутствующих: Тарзан отличился на похоронах близкого друга
Отказался от роли, но озвучил: ахнете, чьим голосом в «Гардемаринах» говорит Жигунов
Терпение лопнуло: Крутой спустил всех собак на звезду «Фабрики звезд»
Стрижка под мальчика и истощенный вид: эту российскую актрису в США считают эталоном красоты
Грачевский в женском обличье: ахнете, увидев дочь создателя «Ералаша»
В такую и священник влюбится: Мэгги из «Поющих в терновнике» должна была сыграть другая актриса
Самые независимые люди рождаются в этот месяц: им все по плечу
Дизайн из нулевых: вид хором Малышевой рассмешил простых россиян
«Такой дурак»: Дубовицкая высказалась о неприязни к главной звезде «Кривого зеркала»
Проблемы с ребенком: план по возвращению Прилучного разоблачили
Брошенный в приюте внук Фатеевой стал большим человеком: и красивый, и умный
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail