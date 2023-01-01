Две машины в каждом гараже и три глаза у каждой рыбы
Сезон 2 / Серия 41 ноября 1990
Танцующий Гомер
Сезон 2 / Серия 58 ноября 1990
Игра до победного конца
Сезон 2 / Серия 615 ноября 1990
Барт против Дня благодарения
Сезон 2 / Серия 722 ноября 1990
Барт – сорвиголова
Сезон 2 / Серия 86 декабря 1990
Щекотка и Царапка и Мардж
Сезон 2 / Серия 920 декабря 1990
Барта сбивает машина
Сезон 2 / Серия 1010 января 1991
Одна рыба, две рыбы, ядовитая рыба, голубая рыба
Сезон 2 / Серия 1124 января 1991
Когда мы были молодыми
Сезон 2 / Серия 1231 января 1991
Гомер против Лизы и восьмой заповеди
Сезон 2 / Серия 137 февраля 1991
Очаровашка директор
Сезон 2 / Серия 1414 февраля 1991
О, брат, где же ты?
Сезон 2 / Серия 1521 февраля 1991
Собака Барта получает двойку
Сезон 2 / Серия 167 марта 1991
Старые деньги
Сезон 2 / Серия 1728 марта 1991
Сила искусства
Сезон 2 / Серия 1811 апреля 1991
Заместитель учителя Лизы
Сезон 2 / Серия 1925 апреля 1991
Война Симпсонов
Сезон 2 / Серия 202 мая 1991
Три мужчины и комикс
Сезон 2 / Серия 219 мая 1991
Кровная месть
Сезон 2 / Серия 2211 июля 1991
О чем серия
Во 2 сезоне 10 серии сериала «Симпсоны» миллиардер Бернс сбивает на автомобиле Барта, после чего скрывается с места преступления. Гомер решает подать против босса судебный иск, надеясь получить компенсацию в размере миллиона долларов.
Related video
Ляп, за который стыдно: режиссер допустил грубую ошибку в «Человеке с бульвара Капуцинов»
«Не жалуюсь»: Малышева разоткровенничалась о своей «маленькой» пенсии
Эту российскую певицу признал даже Папа Римский: на родине ни во что не ставят
«Вызов» еще цветочки: новая роль Пересильд стала последней каплей для народа
В США эта песня Агутина произвела настоящий фурор: в России слышали единицы
Все обзывали дочь Гузеевой толстухой: ахнете, что она сотворила с собой (фото)
Лишь один критический день со 2 по 8 октября водным знакам зодиака будет сложно пережить
Как с цепи сорвалась: Дубовицкая набросилась на Воробей
Тест: кем бы вы были в мире фэнтези?
Японцы давно отказались от популярного продукта: секрет долголетия раскрыт
Истинный смысл хита «Песняров» знают только в Вологде: чем прославился дом, где резной палисад
Ботокс не нужен: женщины с этими именами долго не стареют
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail