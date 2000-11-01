В 12 сезоне 13 серии сериала «Симпсоны» заключенный, преследовавший Барта, опять выходит на свободу. На этот раз Сайдшоу Боб использует гипноз, манипулируя школьником для устранения клоуна Красти. Сумеет ли психопат довести дело до конца?
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