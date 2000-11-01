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Киноафиша Сериалы Симпсоны Сезоны Сезон 12 Серия 13

Симпсоны 1989 13 серия 12 сезон

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Все серии 12 сезона «Симпсоны»
Дом ужасов 11
Сезон 12 / Серия 1 1 ноября 2000
История о двух Спрингфилдах
Сезон 12 / Серия 2 5 ноября 2000
Сумасшедший папа-клоун
Сезон 12 / Серия 3 12 ноября 2000
Лиза — спасительница деревьев
Сезон 12 / Серия 4 19 ноября 2000
Гомер против достоинства
Сезон 12 / Серия 5 26 ноября 2000
Опасный компьютер
Сезон 12 / Серия 6 3 декабря 2000
Грандиозный розыгрыш
Сезон 12 / Серия 7 10 декабря 2000
Снег и Скиннер
Сезон 12 / Серия 8 17 декабря 2000
ГОМЕР
Сезон 12 / Серия 9 7 января 2001
Мардж и тюрьма
Сезон 12 / Серия 10 14 января 2001
Самый худший эпизод
Сезон 12 / Серия 11 4 февраля 2001
Опасный теннис
Сезон 12 / Серия 12 11 февраля 2001
Сайдшоу Боб возвращается
Сезон 12 / Серия 13 18 февраля 2001
Юные таланты
Сезон 12 / Серия 14 25 февраля 2001
Голодный, голодный Гомер
Сезон 12 / Серия 15 4 марта 2001
Пока, зануда
Сезон 12 / Серия 16 11 марта 2001
Сафари Симпсонов
Сезон 12 / Серия 17 1 апреля 2001
Трилогия ошибок
Сезон 12 / Серия 18 29 апреля 2001
Богопарк
Сезон 12 / Серия 19 6 мая 2001
Детский сад Гомера Симпсона
Сезон 12 / Серия 20 13 мая 2001
Небылицы Симпсонов
Сезон 12 / Серия 21 20 мая 2001
О чем серия

В 12 сезоне 13 серии сериала «Симпсоны» заключенный, преследовавший Барта, опять выходит на свободу. На этот раз Сайдшоу Боб использует гипноз, манипулируя школьником для устранения клоуна Красти. Сумеет ли психопат довести дело до конца?

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