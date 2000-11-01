В 12 сезоне 11 серии сериала «Симпсоны» одноклассники Барт и Милхаус отправляются в любимый магазин комиксов, но случайно мешают продавцу заполучить бесценные сувениры по «Звездным войнам», после чего с ним случается сердечный приступ.
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