В 12 сезоне 1 серии сериала «Симпсоны» начинается очередная вечеринка, приуроченная к Хэллоуину. Гомер умирает, подавившись здоровой пищей, тогда как Барт и Лиза оказываются в темном лесу, списанном с жутких сказок братьев Гримм.
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