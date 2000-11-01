В 12 сезоне 7 серии сериала «Симпсоны» отец приобретает для сына стандартный набор фокусника. Вскоре у них появляется идея заработка. Они дают представления, проворачивая ловкие махинации. Как далеко зайдут Симпсоны ради легких денег?
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