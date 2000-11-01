Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Луна" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Симпсоны Сезоны Сезон 12 Серия 16

Симпсоны 1989 16 серия 12 сезон

6.6 Оцените
10 голосов
Все серии 12 сезона «Симпсоны»
Дом ужасов 11
Сезон 12 / Серия 1 1 ноября 2000
История о двух Спрингфилдах
Сезон 12 / Серия 2 5 ноября 2000
Сумасшедший папа-клоун
Сезон 12 / Серия 3 12 ноября 2000
Лиза — спасительница деревьев
Сезон 12 / Серия 4 19 ноября 2000
Гомер против достоинства
Сезон 12 / Серия 5 26 ноября 2000
Опасный компьютер
Сезон 12 / Серия 6 3 декабря 2000
Грандиозный розыгрыш
Сезон 12 / Серия 7 10 декабря 2000
Снег и Скиннер
Сезон 12 / Серия 8 17 декабря 2000
ГОМЕР
Сезон 12 / Серия 9 7 января 2001
Мардж и тюрьма
Сезон 12 / Серия 10 14 января 2001
Самый худший эпизод
Сезон 12 / Серия 11 4 февраля 2001
Опасный теннис
Сезон 12 / Серия 12 11 февраля 2001
Сайдшоу Боб возвращается
Сезон 12 / Серия 13 18 февраля 2001
Юные таланты
Сезон 12 / Серия 14 25 февраля 2001
Голодный, голодный Гомер
Сезон 12 / Серия 15 4 марта 2001
Пока, зануда
Сезон 12 / Серия 16 11 марта 2001
Сафари Симпсонов
Сезон 12 / Серия 17 1 апреля 2001
Трилогия ошибок
Сезон 12 / Серия 18 29 апреля 2001
Богопарк
Сезон 12 / Серия 19 6 мая 2001
Детский сад Гомера Симпсона
Сезон 12 / Серия 20 13 мая 2001
Небылицы Симпсонов
Сезон 12 / Серия 21 20 мая 2001
О чем серия

В 12 сезоне 16 серии сериала «Симпсоны» в классе Лизы появляется новенькая ученица, которая издевается над самыми умными сверстниками. Происходящее заставляет отличницу найти научное обоснование агрессивному поведению школьных хулиганов.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Оппенгеймер
Оппенгеймер 34 комментария
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна 37 комментариев
Дозор Джунглей: Кругосветка
Дозор Джунглей: Кругосветка 5 комментариев
Related video
Скандал с наследством Зайцева: сыну не достались миллионы легендарного кутюрье
Цветовой тест: в чем ваша тайная сила?
«Сексуальная и зазывная»: как выглядела любовница мужа Варлей
Эту русскую народную песню невозможно перевести на другие языки: иностранцы ее обожают
93-летняя Пахмутова каждый день ест одно и то же блюдо: даже коронавирус навредить не смог
Дочь Киркорова превращается в гламурную куклу: фото рук девочки вызвало ужас у людей
Цыганки отказывались играть Раду: какое «проклятие» висело над фильмом «Табор уходит в небо»
Женщины с этими именами чаще других остаются старыми девами
При виде молодого Джигарханяна учащается пульс: в старости утратил истинный облик
Страшнее «Дракулы» в сто раз: этот советский фильм пугал людей до чертиков
Соседов назвал имя лучшей певицы России: многие смеются над звездой
Деньги брать отказался: раскрыты детали разговора Пугачевой с влиятельным мужчиной из России
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше