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Киноафиша Сериалы Симпсоны Сезоны Сезон 12 Серия 5

Симпсоны 1989 5 серия 12 сезон

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Все серии 12 сезона «Симпсоны»
Дом ужасов 11
Сезон 12 / Серия 1 1 ноября 2000
История о двух Спрингфилдах
Сезон 12 / Серия 2 5 ноября 2000
Сумасшедший папа-клоун
Сезон 12 / Серия 3 12 ноября 2000
Лиза — спасительница деревьев
Сезон 12 / Серия 4 19 ноября 2000
Гомер против достоинства
Сезон 12 / Серия 5 26 ноября 2000
Опасный компьютер
Сезон 12 / Серия 6 3 декабря 2000
Грандиозный розыгрыш
Сезон 12 / Серия 7 10 декабря 2000
Снег и Скиннер
Сезон 12 / Серия 8 17 декабря 2000
ГОМЕР
Сезон 12 / Серия 9 7 января 2001
Мардж и тюрьма
Сезон 12 / Серия 10 14 января 2001
Самый худший эпизод
Сезон 12 / Серия 11 4 февраля 2001
Опасный теннис
Сезон 12 / Серия 12 11 февраля 2001
Сайдшоу Боб возвращается
Сезон 12 / Серия 13 18 февраля 2001
Юные таланты
Сезон 12 / Серия 14 25 февраля 2001
Голодный, голодный Гомер
Сезон 12 / Серия 15 4 марта 2001
Пока, зануда
Сезон 12 / Серия 16 11 марта 2001
Сафари Симпсонов
Сезон 12 / Серия 17 1 апреля 2001
Трилогия ошибок
Сезон 12 / Серия 18 29 апреля 2001
Богопарк
Сезон 12 / Серия 19 6 мая 2001
Детский сад Гомера Симпсона
Сезон 12 / Серия 20 13 мая 2001
Небылицы Симпсонов
Сезон 12 / Серия 21 20 мая 2001
О чем серия

В 12 сезоне 5 серии сериала «Симпсоны» у семейства возникают серьезные финансовые трудности. Чтобы поправить материальное положение, непутевый Гомер соглашается на унизительные требования миллиардера мистера Бернса.

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