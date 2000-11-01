Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "1993" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Симпсоны Сезоны Сезон 12 Серия 18

Симпсоны 1989 18 серия 12 сезон

8.6 Оцените
10 голосов
Все серии 12 сезона «Симпсоны»
Дом ужасов 11
Сезон 12 / Серия 1 1 ноября 2000
История о двух Спрингфилдах
Сезон 12 / Серия 2 5 ноября 2000
Сумасшедший папа-клоун
Сезон 12 / Серия 3 12 ноября 2000
Лиза — спасительница деревьев
Сезон 12 / Серия 4 19 ноября 2000
Гомер против достоинства
Сезон 12 / Серия 5 26 ноября 2000
Опасный компьютер
Сезон 12 / Серия 6 3 декабря 2000
Грандиозный розыгрыш
Сезон 12 / Серия 7 10 декабря 2000
Снег и Скиннер
Сезон 12 / Серия 8 17 декабря 2000
ГОМЕР
Сезон 12 / Серия 9 7 января 2001
Мардж и тюрьма
Сезон 12 / Серия 10 14 января 2001
Самый худший эпизод
Сезон 12 / Серия 11 4 февраля 2001
Опасный теннис
Сезон 12 / Серия 12 11 февраля 2001
Сайдшоу Боб возвращается
Сезон 12 / Серия 13 18 февраля 2001
Юные таланты
Сезон 12 / Серия 14 25 февраля 2001
Голодный, голодный Гомер
Сезон 12 / Серия 15 4 марта 2001
Пока, зануда
Сезон 12 / Серия 16 11 марта 2001
Сафари Симпсонов
Сезон 12 / Серия 17 1 апреля 2001
Трилогия ошибок
Сезон 12 / Серия 18 29 апреля 2001
Богопарк
Сезон 12 / Серия 19 6 мая 2001
Детский сад Гомера Симпсона
Сезон 12 / Серия 20 13 мая 2001
Небылицы Симпсонов
Сезон 12 / Серия 21 20 мая 2001
О чем серия

В 12 сезоне 18 серии сериала «Симпсоны» пародируется культовая черная комедия «Экстази». В одной из новелл Гомер отправляется в Шелбивилль, чтобы ему пришили недостающий палец, тогда как Лиза презентует на ярмарке необычный эксперимент.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Міржақып, Оян қазақ! 6 комментариев
Чужая
Чужая 7 комментариев
После. Навсегда
После. Навсегда 35 комментариев
Related video
Ясно, почему прячут: последнее фото дочери Заворотнюк от Чернышева многое объясняет
Этого актера планировали сделать Шуриком: глядя на него, люди чаще плакали
Неожиданный поворот: вот что выяснилось о романе Бабкиной с Гором
Никто не ожидал: неприглядная правда о наглом воровстве Леонида Утесова
Эту актрису в СССР считали бездарной провинциалкой: теперь ее цитаты разбирают на афоризмы
Тест: насколько вы внимательны к деталям?
Прирожденные лидеры: вот когда рождаются самые успешные люди согласно славянскому гороскопу
Отбил у другого, а теперь прячет: как выглядит «иностранная» жена Серебрякова
Шукшина запустила себя до критического состояния: внучка онемела, увидев, что с ней сделали в больнице
Создатель ABBA украл советский хит и выдал за свой: до сих пор не признался
Расцветающая звезда шоу «Ты супер!» сделала заявление о связи с бывшим мужем Винер
Федосееву-Шукшину лишили многомиллионного состояния: внучка на седьмом небе от счастья
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше