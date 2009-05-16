В 9 сезоне сериала «Папины дочки» Полежайкин собирается отправиться на заработки в США. В брачном агентстве Людмилы Васнецовой кризис — клиентов не хватает, а аренду помещения нужно как-то оплачивать. Офис переходит в руки нового владельца — Эдуарда. Он решает открыть свое агентство организации праздничных мероприятий, предложив Людмиле и Тамаре работать на него. Правда, чтобы добиться повышения, Эдуард хочет от Людмилы отношений, переходящих за рамки деловых. Женька становится ведущей на спортивном радио. Маша переживает из-за того, что ее любимый певец Сергей Лазарев заканчивает музыкальную карьеру.