Papiny dochki season 9 watch online

Papiny dochki season 9 poster
Kinoafisha TV Shows Papiny dochki Seasons Season 9
Папины дочки 16+
Title Сезон 9
Season premiere 16 May 2009
Production year 2009
Number of episodes 20
Runtime 6 hours 40 minutes
"Papiny dochki" season 9 description

В 9 сезоне сериала «Папины дочки» Полежайкин собирается отправиться на заработки в США. В брачном агентстве Людмилы Васнецовой кризис — клиентов не хватает, а аренду помещения нужно как-то оплачивать. Офис переходит в руки нового владельца — Эдуарда. Он решает открыть свое агентство организации праздничных мероприятий, предложив Людмиле и Тамаре работать на него. Правда, чтобы добиться повышения, Эдуард хочет от Людмилы отношений, переходящих за рамки деловых. Женька становится ведущей на спортивном радио. Маша переживает из-за того, что ее любимый певец Сергей Лазарев заканчивает музыкальную карьеру.

Series rating

4.8
Rate 14 votes
4.9 IMDb

"Papiny dochki" season 9 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Серия 01
Season 9 Episode 1
16 May 2009
Серия 02
Season 9 Episode 2
16 May 2009
Серия 03
Season 9 Episode 3
16 May 2009
Серия 04
Season 9 Episode 4
16 May 2009
Серия 05
Season 9 Episode 5
17 May 2009
Серия 06
Season 9 Episode 6
13 July 2009
Серия 07
Season 9 Episode 7
14 July 2009
Серия 08
Season 9 Episode 8
15 July 2009
Серия 09
Season 9 Episode 9
16 July 2009
Серия 10
Season 9 Episode 10
17 July 2009
Серия 11
Season 9 Episode 11
20 July 2009
Серия 12
Season 9 Episode 12
21 July 2009
Серия 13
Season 9 Episode 13
22 July 2009
Серия 14
Season 9 Episode 14
23 July 2009
Серия 15
Season 9 Episode 15
24 July 2009
Серия 16
Season 9 Episode 16
27 July 2009
Серия 17
Season 9 Episode 17
28 July 2009
Серия 18
Season 9 Episode 18
29 July 2009
Серия 19
Season 9 Episode 19
30 July 2009
Серия 20
Season 9 Episode 20
31 July 2009
TV series release schedule
