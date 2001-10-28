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Екатерина Старшова
Екатерина Старшова
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Екатерина Старшова

Дата рождения
28 октября 2001
Возраст
21 год
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Москва, Россия

Биография Екатерина Старшова

Екатерина Старшова - актриса из России, которая работала как в театре, так и в кино. Ее наиболее известной ролью является Пуговка в сериале "Папины дочки".

Она родилась 28 октября 2001 года в Москве. Ее родители - фигуристы. 

В 2007 году Екатерине была предложена роль Пуговки (Полины Васнецовой) в сериале "Папины дочки". 

В дальнейшем она также снималась в рекламных роликах для таких брендов, как "ФрутоНяня", "Киндер-сюрприз", "Принцесса", "Пиковит" и гипермаркет игрушек "Бегемот".

Кроме того, Екатерина профессионально занимается фигурным катанием и принимала участие в Международном шоу танцев на льду в Париже, где заняла второе место. Она также участвовала в шоу "Танцы со звездами" в паре с Владиславом Кожевниковым начиная с января 2016 года.

В 2019 году Екатерина поступила в МГУ имени М.В. Ломоносова на факультет фундаментальной медицины.

В 2023 году вернулась в перезапущенный сериал “Папины дочки” к роли повзрослевшей Пуговки.

Популярные фильмы

Папины дочки 0.0
Папины дочки (2007)
Папины дочки. Новые 0.0
Папины дочки. Новые (2023)

Фильмография Екатерина Старшова

Жанр
Год
Все 2 Сериалы 2 Актриса 2
Папины дочки. Новые
Папины дочки. Новые
комедия 2023, Россия
Папины дочки
Папины дочки
комедия, семейный 2007, Россия
Новости о Екатерина Старшова
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