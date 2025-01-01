Меню
Постер сериала Закон и порядок
Закон и порядок, список сезонов

Закон и порядок, список сезонов

Law & Order 16+
Год выпуска 1990
Страна США
Эпизод длится 60 минут
Телеканал NBC

Рейтинг сериала

8.5
7.8 IMDb
Список сезонов сериала «Закон и порядок»
Закон и порядок - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
22 эпизода 13 сентября 1990 - 9 июня 1991
 
Закон и порядок - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
22 эпизода 17 сентября 1991 - 14 мая 1992
 
Закон и порядок - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
22 эпизода 23 сентября 1992 - 19 мая 1993
 
Закон и порядок - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
22 эпизода 15 сентября 1993 - 25 мая 1994
 
Закон и порядок - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
23 эпизода 21 сентября 1994 - 24 мая 1995
 
Закон и порядок - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
23 эпизода 20 сентября 1995 - 22 мая 1996
 
Закон и порядок - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
23 эпизода 18 сентября 1996 - 21 мая 1997
 
Закон и порядок - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
24 эпизода 24 сентября 1997 - 20 мая 1998
 
Закон и порядок - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
24 эпизода 23 сентября 1998 - 26 мая 1999
 
Закон и порядок - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
24 эпизода 22 сентября 1999 - 24 мая 2000
 
Закон и порядок - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
24 эпизода 18 октября 2000 - 23 мая 2001
 
Закон и порядок - Сезон 12 / Season 12 Сезон 12 / Season 12
24 эпизода 26 сентября 2001 - 22 мая 2002
 
Закон и порядок - Сезон 13 / Season 13 Сезон 13 / Season 13
24 эпизода 2 октября 2002 - 21 мая 2003
 
Закон и порядок - Сезон 14 / Season 14 Сезон 14 / Season 14
24 эпизода 24 сентября 2003 - 19 мая 2004
 
Закон и порядок - Сезон 15 / Season 15 Сезон 15 / Season 15
24 эпизода 22 сентября 2004 - 18 мая 2005
 
Закон и порядок - Сезон 16 / Season 16 Сезон 16 / Season 16
22 эпизода 21 сентября 2005 - 17 мая 2006
 
Закон и порядок - Сезон 17 / Season 17 Сезон 17 / Season 17
22 эпизода 22 сентября 2006 - 18 мая 2007
 
Закон и порядок - Сезон 18 / Season 18 Сезон 18 / Season 18
18 эпизодов 2 января 2008 - 21 мая 2008
 
Закон и порядок - Сезон 19 / Season 19 Сезон 19 / Season 19
22 эпизода 5 ноября 2008 - 3 июня 2009
 
Закон и порядок - Сезон 20 / Season 20 Сезон 20 / Season 20
23 эпизода 25 сентября 2009 - 24 мая 2010
 
Закон и порядок - Сезон 21 / Season 21 Сезон 21 / Season 21
10 эпизодов 24 февраля 2022 - 19 мая 2022
 
Закон и порядок - Сезон 22 / Season 22 Сезон 22 / Season 22
22 эпизода 22 сентября 2022 - 18 мая 2023
 
Закон и порядок - Сезон 23 / Season 23 Сезон 23 / Season 23
13 эпизодов 18 января 2024 - 16 мая 2024
 
Закон и порядок - Сезон 24 / Season 24 Сезон 24 / Season 24
22 эпизода 3 октября 2024 - 15 мая 2025
 
Закон и порядок - Сезон 25 / Season 25 Сезон 25 / Season 25
4 эпизода 25 сентября 2025 - 16 октября 2025
 
