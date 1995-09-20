Закон и порядок 1990, 6 сезон

Постер к 6-му сезону сериала Закон и порядок
Law & Order 16+
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 20 сентября 1995
Год выпуска 1995
Количество серий 23
Продолжительность сезона 23 часа 0 минут
О чем 6-й сезон сериала «Закон и порядок»

В 6 сезоне сериала «Закон и порядок» у Бриско появляется новый напарник Рейнальдо Кертис. Их первым делом становится убийство маленького ребенка. Девочка пропала в промежутке между школьными занятиями и посещением музыкального класса. Кроме того, детективы расследуют насильственную смерть молодого парня, который учился в колледже, тройное убийство в издательском доме популярного журнала, а также задерживают нескольких человек, ставших главными подозреваемыми в ограблении. Маккой и Кинкейд спорят из-за разногласий в отношении высшей меры наказания. Маккой преследует человека, ответственного за гибель копа во время облавы.

Рейтинг сериала

7.8
Оцените 15 голосов
7.8 IMDb

Список серий сериала Закон и порядок

Горький плод Bitter Fruit
Сезон 6 Серия 1
20 сентября 1995
Бунтари Rebels
Сезон 6 Серия 2
27 сентября 1995
Дикость Savages
Сезон 6 Серия 3
18 октября 1995
Уголовная ответственность Jeopardy
Сезон 6 Серия 4
1 ноября 1995
По горячим следам Hot Pursuit
Сезон 6 Серия 5
8 ноября 1995
Паранойя Paranoia
Сезон 6 Серия 6
15 ноября 1995
Унижение Humiliation
Сезон 6 Серия 7
22 ноября 1995
Ангелочек Angel
Сезон 6 Серия 8
29 ноября 1995
Кровавый навет Blood Libel
Сезон 6 Серия 9
3 января 1996
Доследование Remand
Сезон 6 Серия 10
10 января 1996
Состав преступления Corpus Delicti
Сезон 6 Серия 11
17 января 1996
Подарок Trophy
Сезон 6 Серия 12
31 января 1996
Балтимор-пленительный город Charm City
Сезон 6 Серия 13
7 февраля 1996
Попечители Custody
Сезон 6 Серия 14
21 февраля 1996
На бис Encore
Сезон 6 Серия 15
28 февраля 1996
Спаситель Savior
Сезон 6 Серия 16
13 марта 1996
Жизнь во лжи Deceit
Сезон 6 Серия 17
27 марта 1996
Расплата Atonement
Сезон 6 Серия 18
10 апреля 1996
Подружки Slave
Сезон 6 Серия 19
21 апреля 1996
Раб Girlfriends
Сезон 6 Серия 20
1 мая 1996
За себя Pro Se
Сезон 6 Серия 21
8 мая 1996
Тоска по семье Homesick
Сезон 6 Серия 22
15 мая 1996
Отголоски Aftershock
Сезон 6 Серия 23
22 мая 1996
