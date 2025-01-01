Постеры сериала «Закон и порядок»

Трахтенберг раскрыл ровно три идеи для продолжения «Хищника» — одна из них звучит чересчур пугающе

Уже даже Кинг не гарантия качества: «Бегущий человек» не зашел критикам, а зрители поставили 82% на RT

Вы когда-нибудь задумывались, почему хоббиты жуют без остановки? Тайна их организма, о которой Толкин промолчал

«Они придут снова»: «Аватар: Пламя и пепел» установил новый рекорд франшизы еще до премьеры – и новые не за горами

«Бле-стя-ще!» и «Захватывает с первой минуты»: так говорят про 5 сериалов 2025-го года – о них мало кто слышал, хотя рейтинги не ниже 7

Части со Сноуком и Кайло Реном пересматривать не обязательно: что нужно смотреть перед «Мандалорцем»

Вот почему Малдера не было в финальных сезонах «Секретных материалов» - пришельцы тут ни при чем

Годами скрывала зависимость и располнела до неузнаваемости: как сложилась судьба той самой доярки из Хацапетовки (фото)

Финал гораздо лучше, чем в книге, но остальное...: чем фильм «Долгая прогулка» отличается от шедеврального романа Кинга

Гюльчатай, открой масочку: в «Мстителях: Судный день» могут появиться 2 актрисы на замену Дауни-мл. в роли Дума