Закон и порядок 1990, 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Закон и порядок
Law & Order 16+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 15 сентября 1993
Год выпуска 1993
Количество серий 22
Продолжительность сезона 22 часа 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Закон и порядок»

В 4 сезоне сериала «Закон и порядок» к расследованиям приступают детективы Бриско и Логан. Их первым совместным делом становится убийство приговоренного растлителя несовершеннолетних, которого застрелил отец жертвы во время скандального телепроекта. Также следователи занимаются делом, связанным с жестоким нападением на бродягу в спальном районе. Стоун вынужден преследовать одного из тех, кто живет в этих краях. Кроме того, в полицейское отделение поступает заявление от молодой девушки, которая учится в университете. Она заявляет, что ее изнасиловал популярный музыкант.

Рейтинг сериала

7.8
Оцените 15 голосов
7.8 IMDb
Зачистка Sweeps
Сезон 4 Серия 1
15 сентября 1993
Волонтеры Volunteers
Сезон 4 Серия 2
29 сентября 1993
Разногласие Discord
Сезон 4 Серия 3
6 октября 1993
Профиль Profile
Сезон 4 Серия 4
13 октября 1993
Черный чай Black Tie
Сезон 4 Серия 5
20 октября 1993
Гордость и радость Pride and Joy
Сезон 4 Серия 6
27 октября 1993
Апокриф Apocrypha
Сезон 4 Серия 7
3 ноября 1993
Американская мечта American Dream
Сезон 4 Серия 8
9 ноября 1993
Плохое наследство Born Bad
Сезон 4 Серия 9
16 ноября 1993
Преследование счастья The Pursuit of Happiness
Сезон 4 Серия 10
1 декабря 1993
Золотые годы Golden Years
Сезон 4 Серия 11
5 января 1994
Схваченный Snatched
Сезон 4 Серия 12
12 января 1994
Заводчик Breeder
Сезон 4 Серия 13
19 января 1994
Осуждение Censure
Сезон 4 Серия 14
2 февраля 1994
Дети Kids
Сезон 4 Серия 15
9 февраля 1994
Большой взрыв Big Bang
Сезон 4 Серия 16
2 марта 1994
Беспокойный день Mayhem
Сезон 4 Серия 17
9 марта 1994
Пари Wager
Сезон 4 Серия 18
30 марта 1994
Убежище Sanctuary
Сезон 4 Серия 19
13 апреля 1994
Питание Nurture
Сезон 4 Серия 20
4 мая 1994
Двойной Doubles
Сезон 4 Серия 21
18 мая 1994
Старые друзья Old Friends
Сезон 4 Серия 22
25 мая 1994
