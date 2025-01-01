В 4 сезоне сериала «Закон и порядок» к расследованиям приступают детективы Бриско и Логан. Их первым совместным делом становится убийство приговоренного растлителя несовершеннолетних, которого застрелил отец жертвы во время скандального телепроекта. Также следователи занимаются делом, связанным с жестоким нападением на бродягу в спальном районе. Стоун вынужден преследовать одного из тех, кто живет в этих краях. Кроме того, в полицейское отделение поступает заявление от молодой девушки, которая учится в университете. Она заявляет, что ее изнасиловал популярный музыкант.