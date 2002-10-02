Меню
Закон и порядок 1990, 13 сезон

Постер к 13-му сезону сериала Закон и порядок
Закон и порядок Сезон 13

Law & Order 16+
Оригинальное название Season 13
Название Сезон 13
Премьера сезона 2 октября 2002
Год выпуска 2002
Количество серий 24
Продолжительность сезона 24 часа 0 минут
О чем 13-й сезон сериала «Закон и порядок»

В 13 сезоне сериала «Закон и порядок» араб, который живет в США, подозревается в совершении двойного убийства. Дело имеет религиозный подтекст. Кроме того, детективы приступают к расследованию убийства преподавательницы английского языка. Оказывается, что ее гибель связана с запретной любовной связью мужчины-педагога и его молодой студентки. Оба проходят по делу как главные подозреваемые. Прокурорам приходится иметь дело со множеством личностей одного студента колледжа. А в расследовании гибели рок-музыканта следствие неожиданно сталкивается с препятствием в лице своего бывшего коллеги.

Рейтинг сериала

7.8
Оцените 15 голосов
7.8 IMDb
Список серий сериала Закон и порядок
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Американский джихад American Jihad
Сезон 13 Серия 1
2 октября 2002
Шангри-Ла Shangri-La
Сезон 13 Серия 2
9 октября 2002
Настоящее преступление True Crime
Сезон 13 Серия 3
16 октября 2002
Трагедия во ржи Tragedy on Rye
Сезон 13 Серия 4
30 октября 2002
Кольцо The Ring
Сезон 13 Серия 5
6 ноября 2002
Наемный убийца Hitman
Сезон 13 Серия 6
13 ноября 2002
Сезон открыт Open Season
Сезон 13 Серия 7
20 ноября 2002
Звездочка Asterisk
Сезон 13 Серия 8
27 ноября 2002
Колесо The Wheel
Сезон 13 Серия 9
11 декабря 2002
День матери Mother's Day
Сезон 13 Серия 10
8 января 2003
Избранный Chosen
Сезон 13 Серия 11
15 января 2003
Под Богом Under God
Сезон 13 Серия 12
5 февраля 2003
Потеря сознания Absentia
Сезон 13 Серия 13
12 февраля 2003
Под несчастливой звездой Star Crossed
Сезон 13 Серия 14
19 февраля 2003
Сука Bitch
Сезон 13 Серия 15
26 февраля 2003
Ящик для самоубийства Suicide Box
Сезон 13 Серия 16
26 марта 2003
Гений Genius
Сезон 13 Серия 17
2 апреля 2003
Береговая станция Maritime
Сезон 13 Серия 18
17 апреля 2003
Провидец Seer
Сезон 13 Серия 19
23 апреля 2003
Статус-кво Kid Pro Quo
Сезон 13 Серия 20
30 апреля 2003
Посещение на дому House Calls
Сезон 13 Серия 21
7 мая 2003
Под защитой Sheltered
Сезон 13 Серия 22
14 мая 2003
Напарники Couples
Сезон 13 Серия 23
21 мая 2003
Дым Smoke
Сезон 13 Серия 24
21 мая 2003
График выхода всех сериалов
