В 13 сезоне сериала «Закон и порядок» араб, который живет в США, подозревается в совершении двойного убийства. Дело имеет религиозный подтекст. Кроме того, детективы приступают к расследованию убийства преподавательницы английского языка. Оказывается, что ее гибель связана с запретной любовной связью мужчины-педагога и его молодой студентки. Оба проходят по делу как главные подозреваемые. Прокурорам приходится иметь дело со множеством личностей одного студента колледжа. А в расследовании гибели рок-музыканта следствие неожиданно сталкивается с препятствием в лице своего бывшего коллеги.