10 из 10 и лучший фильм 2025 года: посмотрела «Хищника: Планета смерти» и хочу стереть память, чтобы увидеть это еще раз

Главными в «Аватаре 3» будут не новички: как старые персонажи перевернут всю франшизу

Связь «Добро пожаловать в Дерри» с «Оно» раскрыли в финале: Пеннивайз все знал про будущее этой героини

Почему жена Новосельцева исчезла без следа: в фильме «Служебный роман» об этом умолчали — развод и билет в один конец

«У Далласа был отец»: Бессона заставили вырезать из «Пятого элемента» душераздирающий момент – режиссер скрывал это 28 лет

Не криповый «Крипер»: кому точно понравится новый хоррор Оза Перкинса – нашли 6 причин дать шанс свежему ужастику без скримеров

После «Добро пожаловать в Дерри» разговоры об «Оно 3» перестали быть фантазией — Мускетти четко видит будущее франшизы

«Аватар: Пламя и пепел» — худший фильм в истории франшизы, и первые зрители новинку не жалеют: «Красивый до одури, вторичный до зевоты»

За год до финала «Игры престолов» по Мартину сняли мрачный Sci-Fi: его «похоронили» сразу — хоть он и похож на хоррор-версию Вестероса

Зима близко, и это – Москва-77: со звездой «Игры престолов» выйдет шпионский триллер про СССР – отметьте дату кружком