Закон и порядок 1990, 20 сезон

Постер к 20-му сезону сериала Закон и порядок
Law & Order 16+
Оригинальное название Season 20
Название Сезон 20
Премьера сезона 25 сентября 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 23
Продолжительность сезона 23 часа 0 минут
О чем 20-й сезон сериала «Закон и порядок»

В 20 сезоне сериала «Закон и порядок» герои приступают к расследованию смерти молодого солдата, который погиб в собственном гараже. Детективы уверены, что в этом замешан профессор права, который служит в Министерстве юстиции. Следующей жертвой становится сотрудница криминального отдела. Детективы считают, что убийство совершено по личным мотивам. Главным подозреваемым становится жених девушки, который изменял ей. Кроме того, в этом сезоне Лупо и Бернард ищут человека, ответственного за гибель известного музыканта. Сумка, в которой находится большая сумма денег, становится важной уликой.

Рейтинг сериала

7.8
Оцените 15 голосов
7.8 IMDb

Список серий сериала Закон и порядок

График выхода всех сериалов
Послание с темной стороны Memo from the Dark Side
Сезон 20 Серия 1
25 сентября 2009
Самая справедливая девочка в мире Just a Girl in the World
Сезон 20 Серия 2
2 октября 2009
Великий Сатана Great Satan
Сезон 20 Серия 3
9 октября 2009
Реальные укусы Reality Bites
Сезон 20 Серия 4
16 октября 2009
Достоинство Dignity
Сезон 20 Серия 5
23 октября 2009
Посковая система человеческих органов Human Flesh Search Engine
Сезон 20 Серия 6
30 октября 2009
Потерянный мальчик Boy Gone Astray
Сезон 20 Серия 7
6 ноября 2009
Примесь Doped
Сезон 20 Серия 8
6 ноября 2009
Для защиты For the Defense
Сезон 20 Серия 9
13 ноября 2009
Дробовик Shotgun
Сезон 20 Серия 10
20 ноября 2009
Федеральное правительство Fed
Сезон 20 Серия 11
11 декабря 2009
Шантаж Blackmail
Сезон 20 Серия 12
15 января 2010
Смерть со стальными глазами Steel-Eyed Death
Сезон 20 Серия 13
1 марта 2010
Парни в огне Boy on Fire
Сезон 20 Серия 14
1 марта 2010
Фальшивый бриллиант Brilliant Disguise
Сезон 20 Серия 15
8 марта 2010
Невиновность Innocence
Сезон 20 Серия 16
15 марта 2010
Четыре убитых полицейских Four Cops Shot
Сезон 20 Серия 17
22 марта 2010
Бразилия Brazil
Сезон 20 Серия 18
29 марта 2010
Незванный гость Crashers
Сезон 20 Серия 19
3 мая 2010
Сборщик налогов Комет The Taxman Cometh
Сезон 20 Серия 20
10 мая 2010
Бессмертный Immortal
Сезон 20 Серия 21
17 мая 2010
Вечная любовь Love Eternal
Сезон 20 Серия 22
17 мая 2010
Резиновая комната Rubber Room
Сезон 20 Серия 23
24 мая 2010
