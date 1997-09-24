Закон и порядок 1990, 8 сезон

Law & Order 16+
Премьера сезона 24 сентября 1997
Количество серий 24
О чем 8-й сезон сериала «Закон и порядок»

В 8 сезоне сериала «Закон и порядок» сотрудники уголовного отдела расследуют убийство курьера, который доставлял пиццу. Главными подозреваемыми становятся два молодых человека, единственным мотивом которых было желание получить острые ощущения. Парни тут же указывают друг на друга, и Маккой и Росс никак не могут понять, кто же из них на самом деле произвел роковой удар. Также Бриско и Кертис занимаются делом, связанным со случайной перестрелкой из транспорта. Создается ощущение, что супругу пострадавшей женщины известно гораздо больше, чем он сообщает детективам во время допроса.

7.8
7.8 IMDb

Список серий сериала Закон и порядок

График выхода всех сериалов
Острые ощущения Thrill
Сезон 8 Серия 1
24 сентября 1997
Опровержение Denial
Сезон 8 Серия 2
8 октября 1997
Морской блюз Navy Blues
Сезон 8 Серия 3
15 октября 1997
Урожай Harvest
Сезон 8 Серия 4
29 октября 1997
Аннулирование Nullification
Сезон 8 Серия 5
5 ноября 1997
Это ты — малышка! Baby, It's You
Сезон 8 Серия 6
12 ноября 1997
Кровь Blood
Сезон 8 Серия 7
19 ноября 1997
Тень Shadow
Сезон 8 Серия 8
26 ноября 1997
Поджигатель Burned
Сезон 8 Серия 9
10 декабря 1997
Ритуал Ritual
Сезон 8 Серия 10
17 декабря 1997
Под влиянием Under the Influence
Сезон 8 Серия 11
7 января 1998
Эксперт Expert
Сезон 8 Серия 12
21 января 1998
Отверженный Castoff
Сезон 8 Серия 13
28 января 1998
Горе Grief
Сезон 8 Серия 14
4 февраля 1998
Сохранить лицо Faccia a Faccia
Сезон 8 Серия 15
25 февраля 1998
Развод Divorce
Сезон 8 Серия 16
4 марта 1998
Переносчик Carrier
Сезон 8 Серия 17
1 апреля 1998
Сталкер Stalker
Сезон 8 Серия 18
15 апреля 1998
Исчезнувший Disappeared
Сезон 8 Серия 19
22 апреля 1998
Бремя Burden
Сезон 8 Серия 20
24 апреля 1998
Плохая девчонка Bad Girl
Сезон 8 Серия 21
29 апреля 1998
Поврежденный Damaged
Сезон 8 Серия 22
6 мая 1998
Бульварная газета Tabloid
Сезон 8 Серия 23
13 мая 1998
Чудовище Monster
Сезон 8 Серия 24
20 мая 1998
Новинка вот-вот подвинет «Темного рыцаря» и даже «Гарри Поттера» — $700 млн уже в кармане, а впереди еще премьера в России
