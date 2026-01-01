Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Призрак в клетке»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Закон и порядок
Награды
Награды и номинации «Закон и порядок»
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Места съёмок
Вся информация о сериале
Золотой глобус 1999
Лучшая драма
Номинант
Золотой глобус 1998
Лучшая драма
Номинант
Золотой глобус 1995
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1994
Лучшая драма
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1992
Лучшая драма
Номинант
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Cinematography for a Series
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Outstanding Casting for a Series
Номинант
Outstanding Casting for a Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1997
Лучший драматический сериал
Победитель
Лучший драматический сериал
Победитель
Outstanding Cinematography for a Series
Победитель
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Editing for a Series - Single Camera Production
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1993
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Победитель
Outstanding Individual Achievement in Cinematography for a Series
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Outstanding Individual Achievement in Directing in a Drama Series
Номинант
Outstanding Individual Achievement in Writing in a Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1992
Outstanding Individual Achievement in Sound Editing for a Series
Победитель
Outstanding Individual Achievement in Sound Editing for a Series
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Outstanding Individual Achievement in Editing for a Series - Single Camera Production
Номинант
Primetime Emmy Awards 2003
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2001
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Outstanding Cinematography for a Single Camera Series
Номинант
Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
Outstanding Single Camera Sound Mixing for a Series
Номинант
Outstanding Single Camera Sound Mixing for a Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
Outstanding Cinematography for a Single Camera Series
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1999
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Casting for a Series
Номинант
Outstanding Costume Design for a Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1996
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1995
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 1994
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Outstanding Individual Achievement in Editing for a Series - Single Camera Production
Номинант
Primetime Emmy Awards 1991
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 1999
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2001
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1997
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1996
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1995
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
2 из 3 зарядок для смартфонов в России опасны для жизни: меняйте свою срочно, если заметите даже 1 из этих 5 признаков
Жир больше не летит по всей кухне: 5 хитростей сохраняют плиту и фартук чистыми даже после жарки котлет (и рыбы)
Скупаю в «Светофоре» обычные прищепки по 100 штук и радуюсь: соседи увидели мой дачный трюк и теперь повторяют
«Счастливы вместе», пока не увидели результат теста: угадаете российские ситкомы по цитатам?
Так вот кого сыграет Сэди Синк в новом «Человеке-пауке» — Marvel скрывали до последнего, но спойлер все же просочился в Сеть
Тот самый тест на знание цитат из «Мюнхгаузена»: 6 из 6 набрал бы только сам барон
Самый дикий рецепт пытались запретить зоозащитники, но все бестолку: в этом сериале Showtime его выдали с потрохами
Не новые, зато отличные: 2 атмосферных детективных сериала с рейтингами 7+, которые рекомендуют 100% посмотревших
Прежде чем взяться за «Хрустальный», Глигоров выдал настоящий хит про апокалипсис — на 3 захватывающих сезона, с рейтингом 7,7
«Дельфин 3» на НТВ еще не вышел, но уже повторил главную ошибку «Невского»: «Ну зачем было его убивать? Дальше – не смотрю»
Перезапуск «Клиники» оказался настолько хорош, что тут же получил продолжение — записывайте дату выхода 11-го сезона
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667