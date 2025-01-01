Меню
Цитаты из сериала Закон и порядок

[Начальный закадровый текст]
Нарратор В системе уголовного правосудия люди представлены двумя отдельными, но одинаково важными группами: полицией, которая расследует преступления; и прокурорами, которые привлекают преступников к ответственности. Это их истории.
Det. Lennie Briscoe Я специально просил, чтобы его поместили под наблюдение на случай самоубийства. Похоже, здесь, в Райкерс, это значит, что они просто смотрят, как ты кончаешь с собой.
[о гей-браке]
Jack McCoy Пусть женятся. Почему бы им не быть такими же несчастными, как и мы?
Det. Lennie Briscoe Любовь - это опасная болезнь, которая мгновенно излечивается браком.
Det. Lennie Briscoe Хотя вы и платите налоги, понимаете, мы на самом деле не работаем лично на вас.
Det. Mike Logan Для начала: когда у тебя день рождения?
Suspect 20 марта.
Det. Mike Logan В каком году?
Suspect Каждый год. У меня день рождения каждый год!
Судмедэксперт Элизабет Роджерс У нас еще одно тело. Парень получил дротик в грудь.
Детектив Ленни Бриско Почему ты всё еще работаешь в этом?
Судмедэксперт Элизабет Роджерс Бесплатные дротики.
Детектив Эд Грин Если ты собираешься врать, придумай что-то креативное, а то нам станет скучно.
Детектив Ленни Бриско Парень, не хотел бы я, чтобы кто-то отследил меня по тому, что я читаю.
Детектив Рей Кертис Ты читаешь, Ленни?
[жертва умерла, видимо, во время СМ-секса]
Судмедэксперт Элизабет Роджерс Нет оборонительных ранений.
Детектив Ленни Бриско Странно.
Судмедэксперт Элизабет Роджерс Да, для этих парней веселая часть — борьба ПОСЛЕ того, как их свяжут.
[пауза]
Судмедэксперт Элизабет Роджерс Так мне сказали.
[звонит телефон, Роджерс отвечает]
Судмедэксперт Элизабет Роджерс Роджерс.
[паузa; она передает телефон Грину]
Судмедэксперт Элизабет Роджерс Ваш лейтенант.
[Грин смотрит на трубку, но не трогает её]
Детектив Эд Грин Что там на трубке? Мозги?
Судмедэксперт Элизабет Роджерс Может, яичный салат.
Детектив Эд Грин У тебя есть другой телефон?
[вводя наручники подозреваемому]
Дет. Ленни Бриско Вы слышали о Семи Кольцах Сатурна? Это Два Кольца Райкера.
Jack McCoy Никогда не используй фройдизм на человеке, держащем огурец.
Det. Lennie Briscoe Я же говорил тебе, что нужно было лечь с ней. Ты получаешь только неприятности без никаких бонусов.
Лейтенант Анита Ван Бюрен Я бы хотела, чтобы вы стали настоящими партнёрами.
Детектив Ленни Бриско А я бы хотел, чтобы мои бывшие жены нашли себе партнёров. Никаких больше алиментов.
Det. Lennie Briscoe Я пытаюсь понять, за что тебя арестовать — за воспрепятствование правосудию, укрывательство беглеца или просто за то, что ты отвратительный зануда!
Ben Stone Я католик - я могу чувствовать вину за что угодно.
[Пытается не дать подозреваемому сбежать через окно]
Детектив Эд Грин Камень, ножницы, бумага, пистолет.
[смотря на знак больницы, на котором написано "Педиатрическая онкология"]
Детектив Ленни Бриско Теперь это два слова, которые никогда не должны быть вместе.
Lt. Anita Van Buren Мне лучше уйти. Я опаздываю на свою ежедневную **п**опойку в Полиции.
Jack McCoy В последний раз, когда я проверял, "Тупой" не является защитой от убийства!
Jack McCoy Твоя скорбь выглядела бы чуть более искренне, если бы ты только что не признался, что отрубил своей жене голову.
Det. Lennie Briscoe Знаешь, если бы я не знал, что у тебя нет детей, я бы всё равно понял, что у тебя нет детей.
Эмил Скода Это всего лишь набросок заранее заготовленного бреда.
Лейтенант Анита Ван Бюрен Ты веришь ему?
Детектив Ленни Бриск Я верю, что в хороший день он не смог бы попасть в свою жопу, даже если бы у него были обе руки.
Det. Lennie Briscoe [с отвращением к детективу Эду Грину] Эд, я продал свою плантацию больше века назад.
Lt. Anita Van Buren Не восемнадцать этажей от окна до улицы убили её, а внезапная остановка.
Адам Шифф Ты делаешь то, что должен делать, но ты все равно можешь выпить мой скотч.
Ben Stone Хотя справедливость должна сочетаться с милосердием, она всё равно должна сохранять чувство возмездия.
A.D.A. Пол Робинетт Может, ему просто повезло.
Капитан Дональд Крейген Может, на следующей неделе я буду сниматься в рекламе шампуней.
Адам Шифф Всегда думай, что у тебя есть неопровержимое доказательство, пока дым не ударит тебе в лицо.
Abbie Carmichael Дамы и господа, если мы сможем просто снизить уровень тестостерона...
Джек Макай [официант приносит напиток, который был куплен адвокатом защиты в последнем деле] Убери это.
Ада Клэр Кинкэйд Ты никого не можешь простить, да?
Джек Макай Нет. К тому же это был бурбон; я пью скотч.
[водитель Ягуара был застрелен; подозревается угон автомобиля]
Детектив Эд Грин Просто отдайте машину! Чёрт, когда же люди поймут, что это не стоит жизни?
Детектив Ленни Бриско Сказано как человеком, который никогда не владел Ягом.
Ben Stone Я не тот, кто здесь на скамье подсудимых, и именно я задаю вопросы!
[Пересматривая улики 30-летней давности]
Дет. Ленни Бриско У меня для тебя одно слово, Рей - пластик.
Adam Schiff Бросил монетку в голове. Выпала решка. Поговори с парнем.
Adam Schiff Не стоит строить иллюзий. Твоя яичница только что попала в бедственное положение.
D.A. Arthur Branch Иногда добрые дела не приносят тебе никакой пользы.
Детектив Рей Кертис Ты католик.
Джек МаКкой Не на работе. Извини.
Дет. Ленни Бриско Я хочу пойти в юридическую школу, чтобы научиться превращать золото в свинец.
Det. Lennie Briscoe Точно как в отеле «Бейтс». Входят, но не выходят.
[смотрят, как Ван Бюрен и Фонтана ругаются друг с другом]
Det. Ed Green Слушай, мы можем здесь сидеть и спорить о политике сколько угодно, но мёртвая девушка в морге всё равно останется.
Lt. Anita Van Buren Если он не Фаллон, то кто, черт побери, он?
Det. Lennie Briscoe Ну, ФБР говорит, что он не в программе защиты свидетелей, но, может, они просто держали пальцы скрещенными.
EADA Jack McCoy Вы сможете переписать закон, когда вас назначат в Верховный суд.
D.A. Arthur Branch Если Бог даст.
Det. Ed Green [подозреваемый, который жаловался на иррадирующую боль в шее, пытается сбежать из своей квартиры; Грин идет, чтобы его задержать] Отлично, теперь прижмись своей жопой к стене!
Капитан Дональд Крейген Что он сказал?
Детектив Майк Логан Он сказал нам идти к чёрту
Капитан Дональд Крейген Ну, по крайней мере, у него есть дар слова.
Детектив Ленни Бриско У нас была сделка, ты, су#а!
Jack McCoy Иногда приходится иметь дело с дьяволом.
Jamie Ross Только не забудь, чтобы у тебя брови не сгорели.
Ben Stone Присяжные должны быть похожи на общество. Люди, которые представляют как жертву, так и обвиняемого
Adam Schiff Люди видят дьявола как аллегорию.
ADA Jack McCoy Не уверен, что я так думаю.
Abbie Carmichael Рога и вилы, Джек?
Судья на предварительном слушании Жизнь прекрасна. Все дети Божьи невинны.
Ben Stone Если жертва не подходит под каноны святости, мы не должны предавать её суду? Линдон Джонсон пытался управлять, опираясь на общественное мнение... Это не сработало.
ADA Serena Southerlyn Так что, её секс жизнь намного лучше моей, и что с того?
Adam Schiff Мотив, выстраданный из жёлтой прессы. А как насчёт средств и возможностей? Ты это из комиксов подчерпываешь?
Abbie Carmichael Фу. Врачи. Не могу поверить, что моя мать хотела, чтобы я вышла замуж за одного из них.
Det. Mike Logan Хвалите Господа, передавайте боеприпасы.
Джек Макай Ты мной сыграл, сын проститутки!
Jack McCoy Ты, мерзавец! Ты мной воспользовался!
Det. Lennie Briscoe Не люблю, когда моё мнение ставят под сомнение!
[говоря об Эде Гриine]
Det. Lennie Briscoe Я всё время как на иголках, пока он здесь!
Adam Schiff Первокурсник-юрист мог бы нанести в вашем деле больше дыр, чем у Кон Эдисона на Третьем Авеню.
ADA Клэр Кинкейд Где наше уведомление?
Бен Стоун Собака клиента съела его!
Cookie Molina Я вижу будущее.
Сержант Макс Гриви Да?
Cookie Molina Ты собираешься прочитать мне мои права.
Дет. Ленни Бриско У нас есть информация по поддельному меху.
Дет. Рей Кертис Да, ты никогда не угадаешь, из чего они их делают.
Лейтенант Анита Ван Бюрен Из переработанных пластиковых бутылок. Что еще ты узнал?
Det. Mike Logan Положите буррито, сеньор.
Сержант Макс Гриви Пациент мёртв. Но не переживайте, доктор в порядке.
Det. Mike Logan Это меня очень бесит!
Капитан Дональд Краген [повторяемая фраза, раздраженно каждый раз, когда кто-то звонит] ЧТО?
ADA Jack McCoy Иногда Ленни Бриско не зажимает нужный удар.
[смотря на убийцу]
Det. Ed Green Босая, крест на груди. Похоже, мы имеем дело с каким-то религиозным психом.
Det. Rey Curtis Когда я заполнял анкету по этническому признаку, мне пришлось указать "Другой"...
[повторяемая фраза]
Капитан Дональд Крейген Забери его/ее.
Det. Lennie Briscoe "О, здравствуйте, миссис Рассел. Вашу дочь изнасиловали и застрелили в голову". Вы хотите, чтобы я это сделал?
[узнав, что старый гангстер сам себя убил, чтобы подставить свою изменщицу-жену и её бойфренда]
ДА Бранч Ну, я думаю, это лучше, чем облиться ромом и закурить Кохибу.
ADA Jack McCoy В политической карьере каждого наступает момент, когда надо быть готовым к парочке 'поцелуев' в лицо.
ADA Jack McCoy Если ты так чувствуешь, Даниэль, ходатай как следует.
Danielle Melnick Верно. Судья Логан решит, что ФИСА нарушает Четвёртую поправку. Сколько пива ты *выпила*?
Det. Mike Logan [девушке, которая не помогает] Слушай... Кто-то высадил твоему парню мозги с 48-го калибра, ладно?
Det. Mike Logan У вас есть право хранить молчание.
Dorian 'Silky' Ford Какой сюрприз. Замолчи, мужик!
[повторяющаяся реплика]
Капитан Дональд Крейген Чёртовы
Детектив Ленни Бриско [читая с видео-кассеты с "порнографией"] "Девушки по соседству, о которых ты всегда мечтал. За закрытыми дверями в первый раз."
Детектив Майк Логан В последний раз.
