НарраторВ системе уголовного правосудия люди представлены двумя отдельными, но одинаково важными группами: полицией, которая расследует преступления; и прокурорами, которые привлекают преступников к ответственности. Это их истории.
Det. Lennie BriscoeЯ специально просил, чтобы его поместили под наблюдение на случай самоубийства. Похоже, здесь, в Райкерс, это значит, что они просто смотрят, как ты кончаешь с собой.
[о гей-браке]
Jack McCoyПусть женятся. Почему бы им не быть такими же несчастными, как и мы?