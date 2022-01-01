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Телеканал NBC

О телеканале

NBC — американская коммерческая телекомпания, самая старая в Соединенных Штатах. Первый радиоэфир состоялся 19 июня 1926 года, а передачи в цвете появились спустя 30 лет. Долгое время компания оставалась лидером по популярности, потому что можно было встретить контент для любой аудитории. Но все стало меняться в начале нового тысячелетия: пальму первенства пришлось уступить конкурентам и довольствоваться четвертым местом в списке рейтингов. Новостная служба считается лучшей в своем сегменте в США.

Самыми известными проектами стали «Вечернее шоу с Джимми Фэллоном» и «Субботним вечером в прямом эфире».

NBC запускает производство и трансляцию собственных шоу, например «Элвин и Бурундуки», «Друзья», оригинальную версию передачи Jeopardy!, известной в России как «Своя игра».

Компании принадлежат права на трансляцию важных событий: Олимпийских игр, церемоний «Эмми» и «Золотой Глобус». Сейчас на канале можно увидеть такие проекты, как «Это мы», «Черный список», «Бруклин 9-9» и целый блок о работе социальных служб Чикаго.

Сериалы
Квантовый скачок
фантастика , США
0.0
Hungry
комедия , США
0.0
Hometown Saints
драма, спорт , США
0.0
Эндшпиль
Эндшпиль
криминал, триллер 2022, США
0.0
Кое-что о Пэм
Кое-что о Пэм
драма, криминал 2022, США
0.0
Молодой Скала
Молодой Скала
комедия 2021, США
0.0
Смотреть за 1 рубль
Ла-Брея
Ла-Брея
драма, мистика 2021, США
0.0
Мистер Мэр
Мистер Мэр
комедия 2021, США
0.0
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