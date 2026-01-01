Закон и порядок 1990, 2 сезон

Law & Order 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 17 сентября 1991
Количество серий 22
О чем 2-й сезон сериала «Закон и порядок»

Во 2 сезоне сериала «Закон и порядок» у Логана появляется новый коллега, который нарушает закон при исполнении служебных обязанностей, чтобы получить признание от потенциального преступника. Этого человека считают убийцей Макса Гриви. Стоун боится, что поведение Логана может иметь негативные последствия для всего расследования. Кроме того, Сиретта и Логан ищут человека, ответственного за гибель женатого мужчины и его юной пассии, расследуют случай с молодой актрисой, скончавшейся при подозрительных обстоятельствах, а также ведут дело, связанное с ограблением и изнасилованием беременной женщины.

7.8
7.8 IMDb

Список серий сериала Закон и порядок

Признание Confession
Сезон 2 Серия 1
17 сентября 1991
Заработная плата любви The Wages of Love
Сезон 2 Серия 2
24 сентября 1991
Ария Aria
Сезон 2 Серия 3
1 октября 1991
Убежище Asylum
Сезон 2 Серия 4
8 октября 1991
Бог благословляет ребёнка God Bless the Child
Сезон 2 Серия 5
22 октября 1991
Неправильное представление Misconception
Сезон 2 Серия 6
29 октября 1991
В память In Memory Of
Сезон 2 Серия 7
5 ноября 1991
Неконтролируемый Out of Control
Сезон 2 Серия 8
12 ноября 1991
Отказ Renunciation
Сезон 2 Серия 9
19 ноября 1991
Небеса Heaven
Сезон 2 Серия 10
26 ноября 1991
Его час на сцене His Hour Upon the Stage
Сезон 2 Серия 11
10 декабря 1991
Звездный хлам Star Struck
Сезон 2 Серия 12
7 января 1992
Разрыв Severance
Сезон 2 Серия 13
14 января 1992
Кровь толстых Blood Is Thicker...
Сезон 2 Серия 14
4 февраля 1992
Доверие Trust
Сезон 2 Серия 15
11 февраля 1992
Месть Vengeance
Сезон 2 Серия 16
18 февраля 1992
Сестры милосердия Sisters of Mercy
Сезон 2 Серия 17
3 марта 1992
Колыбель к могиле Cradle to Grave
Сезон 2 Серия 18
31 марта 1992
Плодородные области The Fertile Fields
Сезон 2 Серия 19
7 апреля 1992
Нетерпимости Intolerance
Сезон 2 Серия 20
14 апреля 1992
Тишина Silence
Сезон 2 Серия 21
28 апреля 1992
Жесткая работа The Working Stiff
Сезон 2 Серия 22
14 мая 1992
