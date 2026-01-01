Основные места съемок сериала Закон и порядок
- Деликатесы «Кац» — ул. Ист-Хаустон, 205, Ист-Виллидж, Манхэттен, Нью-Йорк, США
- Фонтан Бетесда, Центральный парк, Манхэттен, Нью-Йорк, США
- Станция метро «Хойт‑Шермерхорн», Бруклин, Нью-Йорк, США
- Пиццерия Grimaldi's, Бруклин, Нью-Йорк, США
- Хобокен, Нью-Джерси, США
- Таймс-сквер, Манхэттен, Нью-Йорк, США
- Ист-Виллидж, Манхэттен, Нью-Йорк, США
- Челси, Манхэттен, Нью-Йорк, США
- Центральный парк, Манхэттен, Нью-Йорк, США
