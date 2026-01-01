Оповещения от Киноафиши
Закон и порядок Места съёмок

Места и даты съемок сериала Закон и порядок

Основные места съемок сериала Закон и порядок

  • Деликатесы «Кац» — ул. Ист-Хаустон, 205, Ист-Виллидж, Манхэттен, Нью-Йорк, США
  • Фонтан Бетесда, Центральный парк, Манхэттен, Нью-Йорк, США
  • Станция метро «Хойт‑Шермерхорн», Бруклин, Нью-Йорк, США
  • Пиццерия Grimaldi's, Бруклин, Нью-Йорк, США
  • Хобокен, Нью-Джерси, США
  • Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США
  • Таймс-сквер, Манхэттен, Нью-Йорк, США
  • Бруклин, Нью-Йорк, США
  • Манхэттен, Нью-Йорк, США
  • Нью-Йорк, США
  • Ист-Виллидж, Манхэттен, Нью-Йорк, США
  • Нью-Джерси, США
  • Челси, Манхэттен, Нью-Йорк, США
  • Центральный парк, Манхэттен, Нью-Йорк, США
  • США

Где снимали известные сцены

Студия
Студии «Pier 59», Челси-Пирс — на пересечении Вест-18-й улицы и шоссе Вест-Сайд, район Челси, Манхэттен, город Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США
