В 1 сезоне сериала «Закон и порядок» события разворачиваются в Нью-Йорке. Следователи Макс Гриви и Майк Логан расследуют гибель молодой девушки, которая неожиданно умерла в больнице. Ее отец приходит в полицейское управление, заявляя, что его дочь скончалась насильственной смертью. Сыщики считают, что врач Эдвард Остер, который вел ее историю болезни, злоупотребляет алкоголем во время работы. Также в этом сезоне детективы расследуют смерть афроамериканцев в метро в час пик, ищут человека, который убил гомосексуалиста, зараженного ВИЧ-инфекцией, а также разбираются в деле о гибели молодого агента по недвижимости.