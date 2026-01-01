Закон и порядок 1990, 1 сезон

Law & Order 16+
Премьера сезона 13 сентября 1990
Год выпуска 1990
Количество серий 22
Продолжительность сезона 22 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Закон и порядок»

В 1 сезоне сериала «Закон и порядок» события разворачиваются в Нью-Йорке. Следователи Макс Гриви и Майк Логан расследуют гибель молодой девушки, которая неожиданно умерла в больнице. Ее отец приходит в полицейское управление, заявляя, что его дочь скончалась насильственной смертью. Сыщики считают, что врач Эдвард Остер, который вел ее историю болезни, злоупотребляет алкоголем во время работы. Также в этом сезоне детективы расследуют смерть афроамериканцев в метро в час пик, ищут человека, который убил гомосексуалиста, зараженного ВИЧ-инфекцией, а также разбираются в деле о гибели молодого агента по недвижимости.

Рейтинг сериала

7.8
Оцените 15 голосов
7.8 IMDb

Список серий сериала Закон и порядок

Смертельный рецепт Prescription for Death
Сезон 1 Серия 1
13 сентября 1990
Блюз для парня из подземки Subterranean Homeboy Blues
Сезон 1 Серия 2
20 сентября 1990
Смертельная помощь The Reaper's Helper
Сезон 1 Серия 3
4 октября 1990
Целуй девочек, прежде чем убить Kiss the Girls and Make Them Die
Сезон 1 Серия 4
11 октября 1990
Счастливое будущее Happily Ever After
Сезон 1 Серия 5
23 октября 1990
Всеми любимый лоточник Everybody's Favorite Bagman
Сезон 1 Серия 6
30 октября 1990
Проститутки и ложь By Hooker, By Crook
Сезон 1 Серия 7
13 ноября 1990
Ядовитый плющ Poison Ivy
Сезон 1 Серия 8
20 ноября 1990
Безразличие Indifference
Сезон 1 Серия 9
27 ноября 1990
Пленник любви Prisoner of Love
Сезон 1 Серия 10
4 декабря 1990
Из полутьмы Out of the Half-Light
Сезон 1 Серия 11
11 декабря 1990
Выбор жизни Life Choice
Сезон 1 Серия 12
8 января 1991
Смерть в семье A Death in the Family
Сезон 1 Серия 13
15 января 1991
Насилие лета The Violence of Summer
Сезон 1 Серия 14
5 февраля 1991
Потоки жадности (1) The Torrents of Greed, Part 1
Сезон 1 Серия 15
12 февраля 1991
Потоки жадности (2) The Torrents of Greed, Part 2
Сезон 1 Серия 16
19 февраля 1991
Грибы Mushrooms
Сезон 1 Серия 17
26 февраля 1991
Секретные акционеры The Secret Sharers
Сезон 1 Серия 18
12 марта 1991
Зуб змеи The Serpent's Tooth
Сезон 1 Серия 19
19 марта 1991
Проблемы The Troubles
Сезон 1 Серия 20
26 марта 1991
Соната для органа соло Sonata for a Solo Organ
Сезон 1 Серия 21
2 апреля 1991
Синяя стена The Blue Wall
Сезон 1 Серия 22
9 июня 1991
