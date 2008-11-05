Закон и порядок 1990, 19 сезон

Law & Order 16+
Оригинальное название Season 19
Название Сезон 19
Премьера сезона 5 ноября 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 22
Продолжительность сезона 22 часа 0 минут
О чем 19-й сезон сериала «Закон и порядок»

В 19 сезоне сериала «Закон и порядок» Маккой, воспользовавшись антитеррористическим законом, подвергает судебному преследованию хулиганскую банду. Они оказались случайно вовлечены в конфликт. Ассистент прокурора Каттер выражает свое недовольство происходящим.   Тем временем человек с умственной отсталостью становится очевидцем жестокого преступления. Он категорически не хочет сотрудничать со следствием, опасаясь, что выдаст чудовищные секреты личной жизни убитого. Обладая информацией о преступнике, несговорчивый свидетель упорно хранит молчание. Детективам приходится прибегать к множеству уловок.

Рейтинг сериала

7.8
Оцените 15 голосов
7.8 IMDb

Список серий сериала Закон и порядок

Грохот Rumble
Сезон 19 Серия 1
5 ноября 2008
Вызов Challenged
Сезон 19 Серия 2
12 ноября 2008
Потерянные парни Lost Boys
Сезон 19 Серия 3
19 ноября 2008
Падение Falling
Сезон 19 Серия 4
26 ноября 2008
От удара Knock Off
Сезон 19 Серия 5
3 декабря 2008
Конфетка Sweetie
Сезон 19 Серия 6
10 декабря 2008
Ноль Zero
Сезон 19 Серия 7
17 декабря 2008
Движимое имущество Chattel
Сезон 19 Серия 8
7 января 2009
В соответствии с лжесвидетельством By Perjury
Сезон 19 Серия 9
14 января 2009
Обещание Pledge
Сезон 19 Серия 10
21 января 2009
Жесткая удача Lucky Stiff
Сезон 19 Серия 11
28 января 2009
Незаконнорожденный Illegitimate
Сезон 19 Серия 12
4 февраля 2009
Криминальный парень Crimebusters
Сезон 19 Серия 13
11 февраля 2009
Экстаз Rapture
Сезон 19 Серия 14
18 февраля 2009
Выручка Bailout
Сезон 19 Серия 15
11 марта 2009
Вычет Take-Out
Сезон 19 Серия 16
18 марта 2009
Далекие якоря Anchors Away
Сезон 19 Серия 17
25 марта 2009
Продвиньте это! Promote This!
Сезон 19 Серия 18
29 апреля 2009
Все новое All New
Сезон 19 Серия 19
6 мая 2009
Обмен Exchange
Сезон 19 Серия 20
13 мая 2009
Катайтесь или умрите Skate or Die
Сезон 19 Серия 21
20 мая 2009
Спасенный утопленник The Drowned and the Saved
Сезон 19 Серия 22
3 июня 2009
