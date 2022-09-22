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Закон и порядок 1990, 22 сезон

Постер к 22-му сезону сериала Закон и порядок
Киноафиша Сериалы Закон и порядок Сезоны Сезон 22
Law & Order 16+
Оригинальное название Season 22
Название Сезон 22
Премьера сезона 22 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 22
Продолжительность сезона 22 часа 0 минут
О чем 22-й сезон сериала «Закон и порядок»

В 22-м сезоне сериала «Закон и порядок» продолжается история о сотрудниках правоохранительных органов, которые расследуют преступления, и окружных прокурорах, преследующих правонарушителей. Напомним, в финале предыдущего сезона Бернард и Косгроув анализируют факты, чтобы отыскать убийцу молодой манхэттенской светской львицы. Судебный процесс по делу об убийстве принимает неожиданный оборот. Это дело становится личным для Прайса и ставит Маруна в компрометирующую ситуацию. Убийство дежурного детектива полиции Нью-Йорка заставляет встрепенуться весь город. Косгроув оплакивает потерю друга и просит капитана Бенсона о помощи.

Рейтинг сериала

7.8
Оцените 15 голосов
7.8 IMDb

Список серий сериала Закон и порядок

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Сезон 26
Дай мне убежище, Часть III Gimme Shelter, Part III
Сезон 22 Серия 1
22 сентября 2022
Боевой порядок Battle Lines
Сезон 22 Серия 2
29 сентября 2022
Камуфляж Camouflage
Сезон 22 Серия 3
6 октября 2022
Преимущество сомнения Benefit of the Doubt
Сезон 22 Серия 4
13 октября 2022
Порочный круг Vicious Cycle
Сезон 22 Серия 5
27 октября 2022
12 Секунд 12 Seconds
Сезон 22 Серия 6
3 ноября 2022
Только одинокий Only the Lonely
Сезон 22 Серия 7
10 ноября 2022
Цепочка команд Chain of Command
Сезон 22 Серия 8
17 ноября 2022
Система The System
Сезон 22 Серия 9
8 декабря 2022
Земля возможностей Land of Opportunity
Сезон 22 Серия 10
5 января 2023
Второй шанс Second Chance
Сезон 22 Серия 11
12 января 2023
Почти знаменитый Almost Famous
Сезон 22 Серия 12
26 января 2023
Маммона Mammon
Сезон 22 Серия 13
2 февраля 2023
Герои Heroes
Сезон 22 Серия 14
16 февраля 2023
Страх и ненависть Fear and Loathing
Сезон 22 Серия 15
23 февраля 2023
Ничего Nothing
Сезон 22 Серия 16
23 марта 2023
Предвзятость Bias
Сезон 22 Серия 17
30 марта 2023
Сопутствующий ущерб Collateral Damage
Сезон 22 Серия 18
6 апреля 2023
Частная жизнь Private Lives
Сезон 22 Серия 19
27 апреля 2023
Отступление класса Class Retreat
Сезон 22 Серия 20
4 мая 2023
Оценка Appraisal
Сезон 22 Серия 21
11 мая 2023
Открытые раны Open Wounds
Сезон 22 Серия 22
18 мая 2023
График выхода всех сериалов
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