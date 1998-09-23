В 9 сезоне сериала «Закон и порядок» детективы Бриско и Кертис занимаются расследованием дела, связанного с гибелью сироты, которую удочерили. Оказывается, что приемные родители покойной девочки скрывали немало тайн. Тем временем Маккой и его новый напарник Эбби Кармайкл хотят доказать, что это была насильственная смерть, но вскоре осознают, что все иногда бывает не совсем таким, каким видится на первый взгляд. Белые сотрудники правоохранительных органов становятся главными подозреваемыми в убийстве чернокожего мужчины. На Маккоя оказывают давление федералы, которые собираются заключить сделку с задержанными.