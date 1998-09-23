Меню
Закон и порядок 1990, 9 сезон

Постер к 9-му сезону сериала Закон и порядок
Law & Order 16+
Оригинальное название Season 9
Название Сезон 9
Премьера сезона 23 сентября 1998
Год выпуска 1998
Количество серий 24
Продолжительность сезона 24 часа 0 минут
О чем 9-й сезон сериала «Закон и порядок»

В 9 сезоне сериала «Закон и порядок» детективы Бриско и Кертис занимаются расследованием дела, связанного с гибелью сироты, которую удочерили. Оказывается, что приемные родители покойной девочки скрывали немало тайн. Тем временем Маккой и его новый напарник Эбби Кармайкл хотят доказать, что это была насильственная смерть, но вскоре осознают, что все иногда бывает не совсем таким, каким видится на первый взгляд. Белые сотрудники правоохранительных органов становятся главными подозреваемыми в убийстве чернокожего мужчины. На Маккоя оказывают давление федералы, которые собираются заключить сделку с задержанными.

Рейтинг сериала

7.8
Оцените 15 голосов
Список серий сериала Закон и порядок График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Желанный Cherished
Сезон 9 Серия 1
23 сентября 1998
Вытяжка DWB
Сезон 9 Серия 2
7 октября 1998
Приманка Bait
Сезон 9 Серия 3
14 октября 1998
Полет Flight
Сезон 9 Серия 4
21 октября 1998
Агония Agony
Сезон 9 Серия 5
4 ноября 1998
Шифровка Scrambled
Сезон 9 Серия 6
11 ноября 1998
Яд Venom
Сезон 9 Серия 7
18 ноября 1998
Панк Punk
Сезон 9 Серия 8
25 ноября 1998
Справедливый север True North
Сезон 9 Серия 9
9 декабря 1998
Ненависть Hate
Сезон 9 Серия 10
6 января 1999
Крепость Ramparts
Сезон 9 Серия 11
13 января 1999
Приют Haven
Сезон 9 Серия 12
10 февраля 1999
Охотники Hunters
Сезон 9 Серия 13
10 февраля 1999
Второстепенное дело Sideshow
Сезон 9 Серия 14
17 февраля 1999
Ученик Disciple
Сезон 9 Серия 15
24 февраля 1999
Вред Harm
Сезон 9 Серия 16
3 марта 1999
Щит Shield
Сезон 9 Серия 17
24 марта 1999
Подросток Juvenile
Сезон 9 Серия 18
14 апреля 1999
С чистого листа Tabula Rasa
Сезон 9 Серия 19
21 апреля 1999
Империя Empire
Сезон 9 Серия 20
5 мая 1999
Честолюбивый Ambitious
Сезон 9 Серия 21
12 мая 1999
Допуск Admissions
Сезон 9 Серия 22
19 мая 1999
Убежище: Часть 1 Refuge (1)
Сезон 9 Серия 23
26 мая 1999
Убежище: Часть 2 Refuge (2)
Сезон 9 Серия 24
26 мая 1999
