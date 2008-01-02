Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Закон и порядок 1990, 18 сезон

Постер к 18-му сезону сериала Закон и порядок
Киноафиша Сериалы Закон и порядок Сезоны Сезон 18
Law & Order 16+
Оригинальное название Season 18
Название Сезон 18
Премьера сезона 2 января 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 18
Продолжительность сезона 18 часов 0 минут
О чем 18-й сезон сериала «Закон и порядок»

В 18 сезоне сериала «Закон и порядок» Кир Лупо снова появляется в Нью-Йорке спустя 4 года, которые он провел в другой стране, сражаясь с террористическими группировками. Лупо и Грин, спустя некоторое время, принимаются за расследование двух случаев суицида, которые странным образом похожи между собой. Одно из них совершил брат Лупо. Сыщики считают, что в этом деле замешан преступник, которого недавно освободили раньше срока. В криминальном мире все называют его Доктор Смерть. После того как первое расследование увенчалось успехом, Грин и Лупо становятся напарниками. Их следующее совместное дело связано с затмением.

Рейтинг сериала

7.8
Оцените 15 голосов
7.8 IMDb

Список серий сериала Закон и порядок

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Сезон 26
Звонок домой Called Home
Сезон 18 Серия 1
2 января 2008
Темнота Darkness
Сезон 18 Серия 2
2 января 2008
Ублюдок Misbegotten
Сезон 18 Серия 3
9 января 2008
Беграничный Bottomless
Сезон 18 Серия 4
16 января 2008
Гонимый Driven
Сезон 18 Серия 5
23 января 2008
Звериная политика Political Animal
Сезон 18 Серия 6
30 января 2008
Недоотравление Quit Claim
Сезон 18 Серия 7
6 февраля 2008
Нелегал Illegal
Сезон 18 Серия 8
13 февраля 2008
Executioner
Сезон 18 Серия 9
20 февраля 2008
Танго Tango
Сезон 18 Серия 10
27 февраля 2008
Предательство Betrayal
Сезон 18 Серия 11
5 марта 2008
Подчинение Submission
Сезон 18 Серия 12
12 марта 2008
Ангельский сад Angelgrove
Сезон 18 Серия 13
19 марта 2008
Крапленая карта Burn Card
Сезон 18 Серия 14
23 апреля 2008
Призрак Bogeyman
Сезон 18 Серия 15
30 апреля 2008
Забастовка Strike
Сезон 18 Серия 16
7 мая 2008
Персона нон-грата Personae Non Grata
Сезон 18 Серия 17
14 мая 2008
Меч короля Артура Excalibur
Сезон 18 Серия 18
21 мая 2008
График выхода всех сериалов
Завсегдатаи «Светофора» эти 5 продуктов обходят за километр — цена смешная, а толку ноль
Лавровый лист в конце мая и в июне засыпаю солью — радуюсь своей смекалке: крутой лайфхак для всех домохозяек
Коров нет, а молоко есть: куда исчезли стада и почему магазины всё равно завалены молочкой до отвала
HBO решили повторить успех «Мстителей», но сели в лужу: несмотря на оценку 6.9 вышла «супергероика для слабых умом»
Пересматриваете «Красотку» и мечтаете о принце? В свадебном агентстве выдали, фанаты каких фильмов реально выходят замуж
Узнал, как Джексона раскритиковали в лицо за «Хоббита» — подписываюсь под каждым словом: обожаю пересматривать, но ошибки игнорировать невозможно
Сон Джин-ву уделала девчонка: в Crunchyroll выбрали лучшего аниме героя – «Соло прокачка» осталась за бортом
Полярники на Южном полюсе сошли с ума и повторили сцену с топором: Кинг своим «Сиянием» предсказал будущее
17 «Оскаров», рейтинг 8,6, миллиарды просмотров и статус легенды: Джексон признался, каким фильмом он вдохновлялся перед созданием «Властелина колец»
Еще хуже Чебурашки? Философ Дугин камня на камне не оставил от культового «Ну, погоди!»: «Один дурачок большой, другой – дурачок маленький»
«Шрек 5» еще не вышел, а DreamWorks уже клепает шестого — пошли по стопам «Трех богатырей»: зато мы можем снова увидеть Фаркуада
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше