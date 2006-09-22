Меню
Закон и порядок 1990, 17 сезон

Постер к 17-му сезону сериала Закон и порядок
Киноафиша Сериалы Закон и порядок Сезоны Сезон 17

Law & Order 16+
Оригинальное название Season 17
Название Сезон 17
Премьера сезона 22 сентября 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 22
Продолжительность сезона 22 часа 0 минут
О чем 17-й сезон сериала «Закон и порядок»

В 17 сезоне сериала «Закон и порядок» Грин и Кэссиди принимаются за расследование убийства сотрудника правоохранительных органов. Это произошло, когда мужчина собирался предотвратить ограбление. В результате следственных мероприятий детективы находят похищенные снимки супруги известного человека. Следующим делом Грина и Кэссиди становится расследование убийства, которое получило огласку благодаря интернету. Фотоснимок мертвого тела молодой женщины разместили на популярном сайте в сети. Спустя некоторое время преступники сделали видеозапись убийства мусульманина. Возможно, ему отомстили за оказание помощи полицейским.

Рейтинг сериала

7.8
Оцените 15 голосов
7.8 IMDb
Известность Fame
Сезон 17 Серия 1
22 сентября 2006
Воплощение Avatar
Сезон 17 Серия 2
29 сентября 2006
Сладкий дом Home Sweet
Сезон 17 Серия 3
6 октября 2006
Американский страх Fear America
Сезон 17 Серия 4
13 октября 2006
Публичное наказание Public Service Homicide
Сезон 17 Серия 5
20 октября 2006
Спекулянт Profiteer
Сезон 17 Серия 6
27 октября 2006
Истине в вине In Vino Veritas
Сезон 17 Серия 7
3 ноября 2006
Освобождение Release
Сезон 17 Серия 8
10 ноября 2006
Тупик Deadlock
Сезон 17 Серия 9
17 ноября 2006
Угловая комната Corner Office
Сезон 17 Серия 10
8 декабря 2006
Остаток дня Remains of the Day
Сезон 17 Серия 11
5 января 2007
Случайная благотворительность Charity Case
Сезон 17 Серия 12
12 января 2007
Тема разговора Talking Points
Сезон 17 Серия 13
2 февраля 2007
Церковь Church
Сезон 17 Серия 14
9 февраля 2007
Смешение Melting Pot
Сезон 17 Серия 15
16 февраля 2007
Убийственная книга Murder Book
Сезон 17 Серия 16
23 февраля 2007
Правильная вера Good Faith
Сезон 17 Серия 17
30 марта 2007
Цацки Bling
Сезон 17 Серия 18
6 апреля 2007
Непредвиденные последствия Fallout
Сезон 17 Серия 19
27 апреля 2007
Пленник Captive
Сезон 17 Серия 20
4 мая 2007
Здесь Over Here
Сезон 17 Серия 21
11 мая 2007
Семейный час The Family Hour
Сезон 17 Серия 22
18 мая 2007
