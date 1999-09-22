Закон и порядок 1990, 10 сезон

Law & Order 16+
Season 10
Название Сезон 10
Премьера сезона 22 сентября 1999
Год выпуска 1999
Количество серий 24
Продолжительность сезона 24 часа 0 минут
О чем 10-й сезон сериала «Закон и порядок»

В 10 сезоне сериала «Закон и порядок» перестрелка в городском парке заставляет Бриско и его нового напарника, детектива Эда Грина, искать орудие преступления. Маккой отдает распоряжение сотрудникам отыскать и наказать не только убийцу, но и изготовителя оружия. Следующим делом, за которое принимаются следователи, является убийство ребенка. Главной подозреваемой становится девочка, которой всего десять лет. Еще одна несовершеннолетняя обнаружена мертвой. Выясняется, что причиной гибели стала передозировка запрещенными препаратами. Бриско и Грин считают, что в деле замешан влиятельный родственник девочки.

Рейтинг сериала

7.8
Оцените 15 голосов
7.8 IMDb

Список серий сериала Закон и порядок

График выхода всех сериалов
Оружейное шоу Gunshow
Сезон 10 Серия 1
22 сентября 1999
Убийца Killerz
Сезон 10 Серия 2
29 сентября 1999
Шумоподавление DNR
Сезон 10 Серия 3
6 октября 1999
Слияние Merger
Сезон 10 Серия 4
13 октября 1999
Правосудие Justice
Сезон 10 Серия 5
10 ноября 1999
Марафон Marathon
Сезон 10 Серия 6
17 ноября 1999
Козел отпущения Patsy
Сезон 10 Серия 7
24 ноября 1999
Кровавые деньги Blood Money
Сезон 10 Серия 8
1 декабря 1999
Закат Sundown
Сезон 10 Серия 9
15 декабря 1999
Родители Loco Parentis
Сезон 10 Серия 10
5 января 2000
Столкновение Collision
Сезон 10 Серия 11
26 января 2000
Материнское молоко Mother's Milk
Сезон 10 Серия 12
9 февраля 2000
Паника Panic
Сезон 10 Серия 13
16 февраля 2000
Право: Часть 2 Entitled, Part 2
Сезон 10 Серия 14
18 февраля 2000
Дураки для любви Fools for Love
Сезон 10 Серия 15
23 февраля 2000
Обмен Trade This
Сезон 10 Серия 16
1 марта 2000
Черный, белый и синий Black, White and Blue
Сезон 10 Серия 17
22 марта 2000
Выдающаяся Mega
Сезон 10 Серия 18
5 апреля 2000
Ответ Дороти Surrender Dorothy
Сезон 10 Серия 19
26 апреля 2000
Незнакомка Untitled
Сезон 10 Серия 20
3 мая 2000
Наркоз Narcosis
Сезон 10 Серия 21
10 мая 2000
Высоко и низко High & Low
Сезон 10 Серия 22
17 мая 2000
Жестокость Stiff
Сезон 10 Серия 23
24 мая 2000
Ступай с Богом Vaya Con Dios
Сезон 10 Серия 24
24 мая 2000
