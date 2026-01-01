Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Закон и порядок 1990, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Закон и порядок
Киноафиша Сериалы Закон и порядок Сезоны Сезон 3
Law & Order 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 23 сентября 1992
Год выпуска 1992
Количество серий 22
Продолжительность сезона 22 часа 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Закон и порядок»

В 3 сезоне сериала «Закон и порядок» расследования детективов Логана и Сиретты продолжаются. Они ведут дело, связанное с убийством фотографа, где главными подозреваемыми становятся те, кто ему позировал, а также ищут человека, ответственного за гибель афроамериканца. Кроме того, им необходимо отыскать студента университет, который жестоко расправился со своей состоятельной невестой после того, как она приняла решение расстаться с ним. Адвокат юноши оказывает давление на присяжных заседателей и Стоуна, настаивая на мягком приговоре из-за тяжелого положения молодого человека.

Рейтинг сериала

7.8
Оцените 15 голосов
7.8 IMDb

Список серий сериала Закон и порядок

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Сезон 26
Толстокожий Skin Deep
Сезон 3 Серия 1
23 сентября 1992
Заговор Conspiracy
Сезон 3 Серия 2
30 сентября 1992
Прощение Forgiveness
Сезон 3 Серия 3
7 октября 1992
Корпоративная завеса The Corporate Veil
Сезон 3 Серия 4
14 октября 1992
Преданное счастье Wedded Bliss
Сезон 3 Серия 5
21 октября 1992
Беспомощный Helpless
Сезон 3 Серия 6
4 ноября 1992
Самооборона Self Defense
Сезон 3 Серия 7
11 ноября 1992
Принц Тьмы Prince of Darkness
Сезон 3 Серия 8
18 ноября 1992
Точка зрения Point of View
Сезон 3 Серия 9
25 ноября 1992
Консультация Consultation
Сезон 3 Серия 10
9 декабря 1992
Большая семья Extended Family
Сезон 3 Серия 11
6 января 1993
Право советоваться Right to Counsel
Сезон 3 Серия 12
13 января 1993
Ночь и туман Night and Fog
Сезон 3 Серия 13
3 февраля 1993
Сдержать обещание Promises to Keep
Сезон 3 Серия 14
10 февраля 1993
Материнская любовь Mother Love
Сезон 3 Серия 15
24 февраля 1993
Юрисдикция Jurisdiction
Сезон 3 Серия 16
3 марта 1993
Неподходящее поведение Conduct Unbecoming
Сезон 3 Серия 17
10 марта 1993
Животный инстинкт Animal Instinct
Сезон 3 Серия 18
17 марта 1993
Вирус Virus
Сезон 3 Серия 19
21 апреля 1993
Охранка Securitate
Сезон 3 Серия 20
5 мая 1993
Мужественность Manhood
Сезон 3 Серия 21
12 мая 1993
Благосклонность Benevolence
Сезон 3 Серия 22
19 мая 1993
График выхода всех сериалов
Советский хлеб за 13 копеек был стократ вкуснее современного, и секрет – не в рецептуре: сейчас такой даже за 1000 р не купить
Не краска и не обои: дизайнеры всё чаще выбирают эти 13 вариантов отделки стен — квартира выглядит дороже в 10 раз, а затраты такие же
Лавровый лист в конце мая и в июне засыпаю солью — радуюсь своей смекалке: крутой лайфхак для всех домохозяек
Включила этот фильм только ради Зендеи — а теперь советую его всем: отправился в личный топ лучших с оценкой 8,5 из 10
Фанаты дождались? Кит Харингтон раскрыл детали возможного возвращения Джона Сноу в 9 сезоне «Игры престолов», только есть мальсенькое «НО»
17 «Оскаров», рейтинг 8,6, миллиарды просмотров и статус легенды: Джексон признался, каким фильмом он вдохновлялся перед созданием «Властелина колец»
Сон Джин-ву уделала девчонка: в Crunchyroll выбрали лучшего аниме героя – «Соло прокачка» осталась за бортом
Этот фильм считали «позорным перезапуском», а теперь он снова рвет ТОПы Netflix: 8 000 000 часов просмотров за неделю и это не финал
Полярники на Южном полюсе сошли с ума и повторили сцену с топором: Кинг своим «Сиянием» предсказал будущее
«Карты, деньги, два джентльмена»: в кинозалах битком на новинке Ричи — боевик с Кавиллом побил сборы военных драм
Узнал, как Джексона раскритиковали в лицо за «Хоббита» — подписываюсь под каждым словом: обожаю пересматривать, но ошибки игнорировать невозможно
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше