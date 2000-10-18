Меню
Закон и порядок 1990, 11 сезон

Постер к 11-му сезону сериала Закон и порядок
Law & Order 16+
Оригинальное название Season 11
Название Сезон 11
Премьера сезона 18 октября 2000
Год выпуска 2000
Количество серий 24
Продолжительность сезона 24 часа 0 минут
О чем 11-й сезон сериала «Закон и порядок»

В 11 сезоне сериала «Закон и порядок» во время пожара в доме умирает ребенок с ограниченными физическими возможностями. В ходе расследования становится известно, что хозяин антикварного салона, который находится в этом же доме, несколько раз сталкивался с пожарами. Детективы Бриско и Грин узнают, что мальчик был в тягость своим родителям. Их семейная жизнь тоже трещала по швам, несмотря на то что они находились в браке более десяти лет. Нью-йоркский мэр Рудольф Джулиани представляет сотрудникам правоохранительных органов нового коллегу — окружного прокурора, которую зовут Нора Льюин.

Рейтинг сериала

7.8
Оцените 15 голосов
7.8 IMDb
Выносливый Endurance
Сезон 11 Серия 1
18 октября 2000
Дорожное правосудие Turnstile Justice
Сезон 11 Серия 2
25 октября 2000
Разногласие Dissonance
Сезон 11 Серия 3
1 ноября 2000
Холодный прием Standoff
Сезон 11 Серия 4
8 ноября 2000
Возвращение Return
Сезон 11 Серия 5
15 ноября 2000
Гори, деточка, гори Burn Baby Burn
Сезон 11 Серия 6
22 ноября 2000
Воздаяние Amends
Сезон 11 Серия 7
29 ноября 2000
Тонкий лед Thin Ice
Сезон 11 Серия 8
20 декабря 2000
Высокомерие Hubris
Сезон 11 Серия 9
10 января 2001
Так чья же это обезьяна? Whose Monkey Is It Anyway?
Сезон 11 Серия 10
17 января 2001
Воскресенье в парке вместе с Хорхе Sunday in the Park with Jorge
Сезон 11 Серия 11
24 января 2001
Подростковая жестокость Teenage Wasteland
Сезон 11 Серия 12
7 февраля 2001
Фобия Phobia
Сезон 11 Серия 13
14 февраля 2001
Неудачный сезон A Losing Season
Сезон 11 Серия 14
21 февраля 2001
Унесенные прочь Swept Away - A Very Special Episode
Сезон 11 Серия 15
28 февраля 2001
Веселье в Бронксе Bronx Cheer
Сезон 11 Серия 16
14 марта 2001
Эго Ego
Сезон 11 Серия 17
21 марта 2001
Белый обман White Lie
Сезон 11 Серия 18
4 апреля 2001
Ремень безопасности Whiplash
Сезон 11 Серия 19
18 апреля 2001
Все мои дети All My Children
Сезон 11 Серия 20
2 мая 2001
Телохранитель брата Brother's Keeper
Сезон 11 Серия 21
9 мая 2001
Оцепеневшая школа School Daze
Сезон 11 Серия 22
16 мая 2001
Судья Дрэд Judge Dread
Сезон 11 Серия 23
23 мая 2001
Расширенное голосование Deep Vote
Сезон 11 Серия 24
23 мая 2001
