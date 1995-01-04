Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Закон и порядок 1990, 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала Закон и порядок
Киноафиша Сериалы Закон и порядок Сезоны Сезон 5
Law & Order 16+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 21 сентября 1994
Год выпуска 1994
Количество серий 23
Продолжительность сезона 23 часа 0 минут
О чем 5-й сезон сериала «Закон и порядок»

В 5 сезоне сериала «Закон и порядок» сотрудники правоохранительных органов приступают к расследованию гибели женщины, которая якобы скончалась в результате онкологического заболевания. Тем временем Кинкейд знакомится со своим новым руководителем, Джеком Маккоем. Также следователи считают, что хозяин комедийного клуба покушался на собственную супругу, после чего женщина впала в кому. Но им не удается найти достаточное количество улик, чтобы суд счел его виновным. Еще одного владельца ночного заведения, прибывшего в Соединенные Штаты из Японии, убивают при странных обстоятельствах.

Рейтинг сериала

7.8
Оцените 15 голосов
7.8 IMDb

Список серий сериала Закон и порядок

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Сезон 26
Другое мнение Second Opinion
Сезон 5 Серия 1
21 сентября 1994
Кома Coma
Сезон 5 Серия 2
28 сентября 1994
Синий бамбук Blue Bamboo
Сезон 5 Серия 3
5 октября 1994
Семейные ценности Family Values
Сезон 5 Серия 4
12 октября 1994
Белый кролик White Rabbit
Сезон 5 Серия 5
19 октября 1994
Компетентность Competence
Сезон 5 Серия 6
2 ноября 1994
Драгоценный Precious
Сезон 5 Серия 7
9 ноября 1994
Достоинство Virtue
Сезон 5 Серия 8
23 ноября 1994
Негодяи Scoundrels
Сезон 5 Серия 9
30 ноября 1994
Домашний консультант House Counsel
Сезон 5 Серия 10
4 января 1995
Опекун Guardian
Сезон 5 Серия 11
11 января 1995
Потомство Progeny
Сезон 5 Серия 12
25 января 1995
Ярость Rage
Сезон 5 Серия 13
1 февраля 1995
Работа Performance
Сезон 5 Серия 14
8 февраля 1995
Семя Seed
Сезон 5 Серия 15
15 февраля 1995
Ваннаби Wannabe
Сезон 5 Серия 16
15 марта 1995
Стихийное бедствие Act of God
Сезон 5 Серия 17
22 марта 1995
Привилегорованный Privileged
Сезон 5 Серия 18
5 апреля 1995
Жестокий и необычный Cruel and Unusual
Сезон 5 Серия 19
19 апреля 1995
Плохая вера Bad Faith
Сезон 5 Серия 20
26 апреля 1995
Пурпурное сердце Purple Heart
Сезон 5 Серия 21
3 мая 1995
Выключатель Switch
Сезон 5 Серия 22
17 мая 1995
Гордость Pride
Сезон 5 Серия 23
24 мая 1995
График выхода всех сериалов
Советский хлеб за 13 копеек был стократ вкуснее современного, и секрет – не в рецептуре: сейчас такой даже за 1000 р не купить
Один цвет на всю страну: зачем в СССР массово красили полы в коричневый – «мода» взялась неспроста
Завсегдатаи «Светофора» эти 5 продуктов обходят за километр — цена смешная, а толку ноль
Включила этот фильм только ради Зендеи — а теперь советую его всем: отправился в личный топ лучших с оценкой 8,5 из 10
«Шрек 5» еще не вышел, а DreamWorks уже клепает шестого — пошли по стопам «Трех богатырей»: зато мы можем снова увидеть Фаркуада
«Карты, деньги, два джентльмена»: в кинозалах битком на новинке Ричи — боевик с Кавиллом побил сборы военных драм
Узнал, как Джексона раскритиковали в лицо за «Хоббита» — подписываюсь под каждым словом: обожаю пересматривать, но ошибки игнорировать невозможно
Полярники на Южном полюсе сошли с ума и повторили сцену с топором: Кинг своим «Сиянием» предсказал будущее
Сон Джин-ву уделала девчонка: в Crunchyroll выбрали лучшего аниме героя – «Соло прокачка» осталась за бортом
Пересматриваете «Красотку» и мечтаете о принце? В свадебном агентстве выдали, фанаты каких фильмов реально выходят замуж
HBO решили повторить успех «Мстителей», но сели в лужу: несмотря на оценку 6.9 вышла «супергероика для слабых умом»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше