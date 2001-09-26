Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Закон и порядок 1990, 12 сезон

Постер к 12-му сезону сериала Закон и порядок
Киноафиша Сериалы Закон и порядок Сезоны Сезон 12

Law & Order 16+
Оригинальное название Season 12
Название Сезон 12
Премьера сезона 26 сентября 2001
Год выпуска 2001
Количество серий 24
Продолжительность сезона 24 часа 0 минут
О чем 12-й сезон сериала «Закон и порядок»

В 12 сезоне сериала «Закон и порядок» мужчина, который совершал пробежку, подвергся нападению собаки. Питбуль загрыз свою жертвы до смерти. Детективы приступают к расследованию и вскоре выясняют, что хозяин собаки плохо обращался с псом, дрессируя его как настоящего монстра. Очередной жертвой становится чистильщик обуви, который оказался ветераном войны во Вьетнаме. Он пытался вернуть награду, которая полагалась ему по праву. Следующим делом, за которое принимаются детективы, становится убийство киллера, который был освобожден из тюрьмы раньше срока. Улики привели к состоятельной вдове, которая воспользовалась его услугами.

Рейтинг сериала

7.8
Оцените 15 голосов
Список серий сериала Закон и порядок График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Кто освободил собак? Who Let the Dogs Out?
Сезон 12 Серия 1
26 сентября 2001
Вооруженные силы Armed Forces
Сезон 12 Серия 2
3 октября 2001
Ради любви или денег For Love or Money
Сезон 12 Серия 3
10 октября 2001
Солдаты удачи Soldier of Fortune
Сезон 12 Серия 4
24 октября 2001
Владение Possession
Сезон 12 Серия 5
31 октября 2001
Когда-то известный Formerly Famous
Сезон 12 Серия 6
7 ноября 2001
История отпечатков пальцев Myth of Fingerprints
Сезон 12 Серия 7
14 ноября 2001
Этот пожар The Fire This Time
Сезон 12 Серия 8
21 ноября 2001
3 ночных парня 3 Dawg Night
Сезон 12 Серия 9
28 ноября 2001
Ущерб Prejudice
Сезон 12 Серия 10
12 декабря 2001
Воротник The Collar
Сезон 12 Серия 11
9 января 2002
Под покровом Undercovered
Сезон 12 Серия 12
16 января 2002
DR 1–102 DR 1-102
Сезон 12 Серия 13
30 января 2002
Пропавший Missing
Сезон 12 Серия 14
6 февраля 2002
Национальный доступ Access Nation
Сезон 12 Серия 15
27 февраля 2002
Заново родившаяся Born Again
Сезон 12 Серия 16
6 марта 2002
Вероятности Girl Most Likely
Сезон 12 Серия 17
27 марта 2002
Разные права Equal Rights
Сезон 12 Серия 18
3 апреля 2002
Резня Slaughter
Сезон 12 Серия 19
10 апреля 2002
Ослепленный Dazzled
Сезон 12 Серия 20
24 апреля 2002
Нечестная игра Foul Play
Сезон 12 Серия 21
1 мая 2002
Клиент поверенного Attorney Client
Сезон 12 Серия 22
8 мая 2002
Сочетание несочетаемого Oxymoron
Сезон 12 Серия 23
15 мая 2002
Патриот Patriot
Сезон 12 Серия 24
22 мая 2002
График выхода всех сериалов
Вышел свежий тизер 2 сезона «Детей перемен»: Флора берет власть в свои руки теперь понятно, кто главный в этой истории (видео)
Станет Бодровым XXI века: звезда «Невского» Антон Васильев появится вместе с Андоленко из «Спасской» в новом хите на НТВ
Без хайпа и рейтингов: спросили нейросеть, какой сериал стал лучшим в 2025 году — её выбор удивил даже нас
Думали, что наступило дно? Снизу постучали: Ковальчук заспойлерила сюжет 26-го сезона «Тайн следствия» - делимся с вами
Ничего общего с «Суперменом»: DC создают «Дэдпула в женском обличье» — на это намекают первые кадры из новой «Супергерл»
От каравая до дичи: пируем по рецептам из «Трех богатырей» — Илья и князь Владимир питались так
Этот фэнтези-сериал с рейтингом 8,1 ломал ожидания задолго до «Игры престолов» — и получалось в разы лучше: отдельное спасибо за финал
На улице Бортко праздник: скандального «Мастера и Маргариту» Локшина запретили в США, и к этому причастен Джонни Депп
Нолан постарался трижды: IMDb выдал топ-10 фантастических лент – наличие «Интерстеллара» очевидно, но №1 стал другой фильм
Самая эпичная ошибка в истории «Гарри Поттера»: Йейтс убил любовную линию Северуса и Лилли, удалив эти сцены
Фанатам «Настоящего детектива» зайдет этот запутанный сериал со звездой «Игры престолов» — недалеко ушел от главных хитов HBO
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше