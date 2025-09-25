Закон и порядок 1990, 25 сезон
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Места съёмок
Law & Order
16+
Оригинальное название
Season 25
Название
Сезон 25
Премьера сезона
25 сентября 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
21
Продолжительность сезона
21 час 0 минут
Рейтинг сериала
7.8
Оцените
15
голосов
7.8
IMDb
Список серий сериала Закон и порядок
Уличное правосудие
Street Justice
Сезон 25
Серия 1
25 сентября 2025
Оглядываясь назад
Hindsight
Сезон 25
Серия 2
2 октября 2025
Белые ложь
White Lies
Сезон 25
Серия 3
9 октября 2025
Белые ложь
White Lies
Сезон 25
Серия 4
16 октября 2025
Преклони колено
Bend the Knee
Сезон 25
Серия 5
23 октября 2025
Братская любовь
Brotherly Love
Сезон 25
Серия 6
30 октября 2025
Опекун
Guardian
Сезон 25
Серия 7
13 ноября 2025
Паразит
Parasite
Сезон 25
Серия 8
20 ноября 2025
Снежинки
Snowflakes
Сезон 25
Серия 9
8 января 2026
Мечтай дальше
Dream On
Сезон 25
Серия 10
15 января 2026
Враг всех женщин
Enemy of All Women
Сезон 25
Серия 11
22 января 2026
Никогда не говори «прощай»
Never Say Goodbye
Сезон 25
Серия 12
29 января 2026
Новая норма
New Normal
Сезон 25
Серия 13
26 февраля 2026
Средства правовой защиты
Remedies
Сезон 25
Серия 14
5 марта 2026
Яркие огни
Bright Lights
Сезон 25
Серия 15
12 марта 2026
Жестокая шутка судьбы
Fate's Cruel Joke
Сезон 25
Серия 16
2 апреля 2026
Неизмеримо
Beyond Measure
Сезон 25
Серия 17
9 апреля 2026
До конца
Ride or Die
Сезон 25
Серия 18
23 апреля 2026
Случайно, как мученик
Accidentally Like a Martyr
Сезон 25
Серия 19
30 апреля 2026
Однажды обжегся
Once Burned
Сезон 25
Серия 20
7 мая 2026
Свобода
Liberty
Сезон 25
Серия 21
14 мая 2026
