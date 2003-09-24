Закон и порядок 1990, 14 сезон

Law & Order 16+
Оригинальное название Season 14
Название Сезон 14
Премьера сезона 24 сентября 2003
Год выпуска 2003
Количество серий 24
Продолжительность сезона 24 часа 0 минут
О чем 14-й сезон сериала «Закон и порядок»

В 14 сезоне сериала «Закон и порядок» серийный маньяк не хочет говорить следствию, где он держит тела своих жертв. Юрист, которому также известно об этом, не намерен оглашать сведения, заявляя, что его общение с клиентом носило конфиденциальный характер. Также в этом сезоне детективы приступают к расследованию смерти охотника за головами, тело которого обнаружили в гостиничном номере. Оказалось, что к его гибели имеет отношение некий журналист. Он опубликовал материал о преступнике, по следам которого шел погибший охотник. Расследование угона машины, где перевозились контейнеры с биологическим оружием, осложняется эпидемией.

Рейтинг сериала

7.8
Оцените 15 голосов
7.8 IMDb

Список серий сериала Закон и порядок

Тела Bodies
Сезон 14 Серия 1
24 сентября 2003
Щедрость Bounty
Сезон 14 Серия 2
1 октября 2003
Нулевой пациент Patient Zero
Сезон 14 Серия 3
8 октября 2003
Отступник Shrunk
Сезон 14 Серия 4
22 октября 2003
Пламя Blaze
Сезон 14 Серия 5
29 октября 2003
Личность Identity
Сезон 14 Серия 6
5 ноября 2003
Утопленник Floater
Сезон 14 Серия 7
12 ноября 2003
Возвращение Embedded
Сезон 14 Серия 8
19 ноября 2003
Сострадание Compassion
Сезон 14 Серия 9
26 ноября 2003
Разрыв контракта Ill-Conceived
Сезон 14 Серия 10
3 декабря 2003
Дарвинист Darwinian
Сезон 14 Серия 11
7 января 2004
Возврат долга Payback
Сезон 14 Серия 12
14 января 2004
Женатые с детьми Married with Children
Сезон 14 Серия 13
4 февраля 2004
Городской муниципалитет City Hall
Сезон 14 Серия 14
11 февраля 2004
День ветерана Veteran's Day
Сезон 14 Серия 15
18 февраля 2004
Я могу получить свидетеля? Can I Get a Witness?
Сезон 14 Серия 16
25 февраля 2004
Свободные руки Hands Free
Сезон 14 Серия 17
3 марта 2004
Злое поколение Evil Breeds
Сезон 14 Серия 18
24 марта 2004
Человек из ниоткуда Nowhere Man
Сезон 14 Серия 19
31 марта 2004
Все любят Раймондо Everybody Loves Raimondo's
Сезон 14 Серия 20
14 апреля 2004
Месть Vendetta
Сезон 14 Серия 21
21 апреля 2004
Гейджин Gaijin
Сезон 14 Серия 22
28 апреля 2004
Скупщик икры Caviar Emptor
Сезон 14 Серия 23
12 мая 2004
C.O.D.
Сезон 14 Серия 24
19 мая 2004
