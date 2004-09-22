В 15 сезоне сериала «Закон и порядок» Грин со своим новым коллегой Джо Фонтана принимаются за расследование убийства ветерана боевых действий в Ираке. Этот человек обладал инкриминирующими снимками из мест заключения в Абу-Грейб. Женщина из Ирака, которая имеет гражданство США, становится подозреваемой в убийстве. Однако она заявляет, что находилась в плену. Тем временем женщина, которую бросил супруг-пожарник, рискует лишиться еще и опеки над собственными детьми. Отчаявшаяся мать заявляется к сопернице, ради которой ее оставил супруг, и убивает ее. В ходе судебного слушания выясняется, что она действовала в состоянии аффекта.