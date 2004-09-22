Меню
Закон и порядок 1990, 15 сезон

Постер к 15-му сезону сериала Закон и порядок
Law & Order 16+
Оригинальное название Season 15
Название Сезон 15
Премьера сезона 22 сентября 2004
Год выпуска 2004
Количество серий 24
Продолжительность сезона 24 часа 0 минут
О чем 15-й сезон сериала «Закон и порядок»

В 15 сезоне сериала «Закон и порядок» Грин со своим новым коллегой Джо Фонтана принимаются за расследование убийства ветерана боевых действий в Ираке. Этот человек обладал инкриминирующими снимками из мест заключения в Абу-Грейб. Женщина из Ирака, которая имеет гражданство США, становится подозреваемой в убийстве. Однако она заявляет, что находилась в плену. Тем временем женщина, которую бросил супруг-пожарник, рискует лишиться еще и опеки над собственными детьми. Отчаявшаяся мать заявляется к сопернице, ради которой ее оставил супруг, и убивает ее. В ходе судебного слушания выясняется, что она действовала в состоянии аффекта.

Парадигма Paradigm
Сезон 15 Серия 1
22 сентября 2004
Клуб вдов The Dead Wives Club
Сезон 15 Серия 2
22 сентября 2004
Братство The Brotherhood
Сезон 15 Серия 3
29 сентября 2004
Вниз со скоростью Coming Down Hard
Сезон 15 Серия 4
6 октября 2004
Игры с оружием Gunplay
Сезон 15 Серия 5
20 октября 2004
Порез Cut
Сезон 15 Серия 6
27 октября 2004
Без любви Gov Love
Сезон 15 Серия 7
10 ноября 2004
Плач волка Cry Wolf
Сезон 15 Серия 8
17 ноября 2004
Все для семьи All in the Family
Сезон 15 Серия 9
24 ноября 2004
Враг Enemy
Сезон 15 Серия 10
1 декабря 2004
Неподвижный Fixed
Сезон 15 Серия 11
8 декабря 2004
Богатство Mammon
Сезон 15 Серия 12
5 января 2005
Не любовь Ain't No Love
Сезон 15 Серия 13
12 января 2005
Беглость Fluency
Сезон 15 Серия 14
19 января 2005
Наваждение Obsession
Сезон 15 Серия 15
9 февраля 2005
Шестой The Sixth Man
Сезон 15 Серия 16
16 февраля 2005
Лицензия на убийство License to Kill
Сезон 15 Серия 17
23 февраля 2005
Кулинарное шоу Dining Out
Сезон 15 Серия 18
2 марта 2005
Секта Sects
Сезон 15 Серия 19
30 марта 2005
Надгробная плита Tombstone
Сезон 15 Серия 20
13 апреля 2005
Опубликовать и умереть Publish and Perish
Сезон 15 Серия 21
20 апреля 2005
Королевский спорт Sport of Kings
Сезон 15 Серия 22
4 мая 2005
В Боге наша правда In God We Trust
Сезон 15 Серия 23
11 мая 2005
Локомотив Locomotion
Сезон 15 Серия 24
18 мая 2005
