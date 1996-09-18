Меню
Закон и порядок 1990, 7 сезон

Постер к 7-му сезону сериала Закон и порядок
Law & Order 16+
Оригинальное название Season 7
Название Сезон 7
Премьера сезона 18 сентября 1996
Год выпуска 1996
Количество серий 23
Продолжительность сезона 23 часа 0 минут
О чем 7-й сезон сериала «Закон и порядок»

В 7 сезоне сериала «Закон и порядок» Бриско и Кертис ведут дело о похищении машины и убийстве женщины, которая являлась многодетной матерью. Жертва перед смертью записала на магнитофонную пленку имя человека, ответственного за ее гибель. Новый ассистент Маккоя, Джейми Росс, собирается добиться самой жесткой меры для человека, который ответственен за это убийство. Вскоре в лифте торгового комплекса обнаруживают тело еще одной женщины. Следователи считают, что к ее смерти может быть причастна родная сестра. Также Бриско и Кертис должны отыскать человека, ответственного за гибель молодого парня, который учился в колледже.

Рейтинг сериала

7.8
15 голосов
Причина смерти Causa Mortis
Сезон 7 Серия 1
18 сентября 1996
Идентификация личности ID
Сезон 7 Серия 2
25 сентября 1996
Хорошая девочка Good Girl
Сезон 7 Серия 3
7 октября 1996
Оставшийся в живых Survivor
Сезон 7 Серия 4
23 октября 1996
Коррупция Corruption
Сезон 7 Серия 5
30 октября 1996
Смятение Double Blind
Сезон 7 Серия 6
6 ноября 1996
Успокоение Deadbeat
Сезон 7 Серия 7
13 ноября 1996
Семейные дела Family Business
Сезон 7 Серия 8
20 ноября 1996
Ловушка Entrapment
Сезон 7 Серия 9
8 января 1997
Наследство Legacy
Сезон 7 Серия 10
15 января 1997
Угроза Menace
Сезон 7 Серия 11
5 февраля 1997
Бартер Barter
Сезон 7 Серия 12
12 февраля 1997
Супружество Matrimony
Сезон 7 Серия 13
19 февраля 1997
Работающие мамочки Working Mom
Сезон 7 Серия 14
26 февраля 1997
Трилогия (Часть 1) D-Girl
Сезон 7 Серия 15
13 марта 1997
Разворот (часть 2) Turnaround
Сезон 7 Серия 16
20 марта 1997
Время для шоу (часть 3) Showtime
Сезон 7 Серия 17
27 марта 1997
Бешеная собака Mad Dog
Сезон 7 Серия 18
2 апреля 1997
Надвое сказано Double Down
Сезон 7 Серия 19
16 апреля 1997
Мы любим Майка We Like Mike
Сезон 7 Серия 20
30 апреля 1997
Страсть Passion
Сезон 7 Серия 21
7 мая 1997
Прошлые несовершенства Past Imperfect
Сезон 7 Серия 22
14 мая 1997
Терминал Terminal
Сезон 7 Серия 23
21 мая 1997
