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Постер фильма Благодетель
7.2
Киноафиша Фильмы Благодетель
7.2

Благодетель

, 1997
The Rainmaker
США / триллер, драма, криминал / 18+
Постер фильма Благодетель
7.2

О фильме

Молодому юристу Руди Бэйлору кажется, что вот — вот настанет «Звездный час» и он станет знаменитым адвокатом со своей собственной фирмой, роскошной виллой, шикарными машинами и женщинами. Но это только мечта. И ему приходится заниматься черной, неблагодарной работой на других. Все меняется в один день, когда он наталкивается на многомиллионную аферу в страховом бизнесе, разоблачив которую, он может осуществить все свои заветные мечты… если, конечно, сможет остаться живым.

В ролях

Мэтт Дэймон
Мэтт Дэймон
Руди Бейлор
Дэнни ДеВито
Дэнни ДеВито
Deck Shifflet
Клэр Дэйнс
Клэр Дэйнс
Келли Райкер
Джон Войт
Джон Войт
Leo F. Drummond
Мэри Кэй Плэйс
Мэри Кэй Плэйс
Dot Black
Дин Стокуэлл
Judge Harvey Hale
Тереза Райт
Miss Birdie
Вирджиния Мэдсен
Вирджиния Мэдсен
Jackie Lemancyzk
Микки Рурк
Микки Рурк
Bruiser Stone
Эндрю Шу
Клифф Райкер
Режиссер Фрэнсис Форд Коппола
Сценарист Джон Гришэм, Фрэнсис Форд Коппола, Майкл Герр
Композитор Элмер Бернстайн
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 1997
Премьера онлайн 1 июня 2022
Премьера в мире 18 ноября 1997
Дата выхода
18 ноября 1997 Россия 12+
22 января 1998 Австралия
18 ноября 1997 Бразилия
23 октября 1998 Великобритания
2 апреля 1998 Германия
13 декабря 1997 Греция
29 января 1998 Италия
18 ноября 1997 Казахстан
18 ноября 1997 Нидерланды 12
18 ноября 1997 США
18 ноября 1997 Украина
25 февраля 1998 Филиппины PG
22 апреля 1998 Франция
9 апреля 1998 Чехия U
8 мая 1998 Швеция
12 мая 1998 Южная Корея 15
27 июня 1998 Япония

Где посмотреть фильм

ИВИ
MPAA PG-13
Бюджет $40 000 000
Сборы в мире $45 916 769
Производство Constellation Entertainment, Douglas/Reuther Productions, American Zoetrope
Другие названия
The Rainmaker, El poder de la justicia, Čudotvorac, Der Regenmacher, 約翰葛里遜之造雨人, Az esőcsináló, Čarodejník, John Grisham's Regnmakaren, John Grisham's The Rainmaker, John Grishamin Sateentekijä, L'idéaliste, L'uomo della pioggia, Legítima defensa, Legítima defensa, de John Grisham, Luật Sư Tài Ba, Mojster za dez, O Homem Que Fazia Chover, O Poder da Justiça, O vrohopoios, Omul Care Aduce Ploaia, Regnmakaren, Regnmakeren, Sateentekijä, Sėkmės šaulys, Vyvolávač deště, Yağmurcu, Zaklinacz deszczu, Ο βροχοποιός, Благодетель, Благодійник, Ударът, रेनमेकर, レインメーカー, 播雨者, John Grishams Regnmakaren

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 11 голосов
7.2 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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Благодетель

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