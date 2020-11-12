Молодому юристу Руди Бэйлору кажется, что вот — вот настанет «Звездный час» и он станет знаменитым адвокатом со своей собственной фирмой, роскошной виллой, шикарными машинами и женщинами. Но это только мечта. И ему приходится заниматься черной, неблагодарной работой на других. Все меняется в один день, когда он наталкивается на многомиллионную аферу в страховом бизнесе, разоблачив которую, он может осуществить все свои заветные мечты… если, конечно, сможет остаться живым.
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