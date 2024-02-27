В одной из обычных московских школ честно трудится одаренный учитель химии Игорь Сарочкин. В результате нескольких лет напряженной работы ему удается изобрести уникальное вещество, благодаря которому можно определить судьбу человека и его врожденные наклонности к благородным поступкам или преступным действиям. Американские спецслужбы подсылают к ученому его бывшего одноклассника Ворофеева, который давно живет в США и работает в ЦРУ. Предателю удается выкрасть образец вещества из лаборатории Сарочкина. Однако воспользоваться образцом без секретной формулы, которую химик держит в голове, не удастся никому. Чтобы защитить гениального ученого и дать ему возможность реализовать свой проект, генерал ФСБ разрабатывает хитроумный план. Майору ФСБ Дарье Тимофеевой предстоит сблизиться с Игорем, используя легенду первой любви ученого, с которой он не виделся целых семнадцать лет.