Постер фильма Охота на русского гения
1 постер
Охота на русского гения

Охота на русского гения 18+
О фильме

В одной из обычных московских школ честно трудится одаренный учитель химии Игорь Сарочкин. В результате нескольких лет напряженной работы ему удается изобрести уникальное вещество, благодаря которому можно определить судьбу человека и его врожденные наклонности к благородным поступкам или преступным действиям. Американские спецслужбы подсылают к ученому его бывшего одноклассника Ворофеева, который давно живет в США и работает в ЦРУ. Предателю удается выкрасть образец вещества из лаборатории Сарочкина. Однако воспользоваться образцом без секретной формулы, которую химик держит в голове, не удастся никому. Чтобы защитить гениального ученого и дать ему возможность реализовать свой проект, генерал ФСБ разрабатывает хитроумный план. Майору ФСБ Дарье Тимофеевой предстоит сблизиться с Игорем, используя легенду первой любви ученого, с которой он не виделся целых семнадцать лет.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 12 минут
Год выпуска 2024
Другие названия
Okhota na russkogo geniya, Охота на русского гения
Режиссер
Мария Ефремова
Мария Ефремова
В ролях
Владимир Цупка
Александр Удалов
Наталья Муравьевская
Евгений Дорогань
Екатерина Бизяева
Фильм находится в подборках
Судебные детективы

Рейтинг фильма

3.2
12 голосов
4.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Охота на русского гения - смотреть в онлайн-кинотеатре

Охота на русского гения

Отзывы о фильме

Мария Семина 27 февраля 2024, 02:07
Повелась на описание фильма, но актеры меня убили, ни таланта, ни картинки. Ну как можно такое снимать. Даже смотреть не смогла, чья она жена или любовница, что в главной роли решили ее снять
Сергей Шабуневич 21 февраля 2024, 10:54
Кто финансирует такое дерьмо?
