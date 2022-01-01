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Криминальный талант Криминальный талант
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Криминальный талант, 1989

1989 / СССР
7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

В Ленинграде происходит серия однотипных преступлений: неизвестная, выдавая себя за проститутку, оказывается наедине с мужчинами, подсыпает им снотворное, а затем грабит. Опросив пострадавших, следствие приходит к выводу, что действует одна и та же аферистка. Главная сложность заключается в том, что девушка обладает настоящим “криминальным талантом”: она изменяет свою внешность и поведение, словно профессиональная актриса, и всегда оказывается на шаг впереди идущих по ее следу оперативников. 

  • Исполнительница главной роли Александра Захарова — дочь известного режиссера Марка Захарова.
  • Фильм снимали для показа по телевидению, а Творческое объединение телефильмов предрекало ему провал. Однако фильм стал популярным у зрителей.
  • Экранизация одноименной повести Станислава Родионова. За три года до выхода фильма по ней был поставлен телеспектакль.
  • Фильм снимали в Ленинграде и Одессе.
  • В эпизодических ролях появились участники команды КВН “Одесские джентльмены”.
  • Во время съемок возле ресторана незнакомые мужчины приняли Александру Захарову за настоящую проститутку и попытались увести ее.
  • Часть фильма пришлось переснимать из-за бракованной пленки.

В городе появился преступник, который необычайно талантливо облапошивает граждан. Один за другим в милицию приходят пострадавшие, которые накануне познакомились в ресторане с девушкой, немного выпили и... Наутро очнулись с ужасной головной болью и абсолютно пустыми карманами! За дело берется молодой, но опытный следователь...

7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 2 часа 35 минут
Год выпуска 1989
Премьера в мире 12 декабря 1988
Возраст 12+
Режиссер
Сергей Ашкенази
В ролях
Алексей Жарков
Алексей Жарков
Александра Захарова
Александра Захарова
Игорь Нефедов
Владимир Симонов
Владимир Симонов
Владимир Коренев
Владимир Коренев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Криминальный талант 1 постер
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