Криминальный талант, 1989

В Ленинграде происходит серия однотипных преступлений: неизвестная, выдавая себя за проститутку, оказывается наедине с мужчинами, подсыпает им снотворное, а затем грабит. Опросив пострадавших, следствие приходит к выводу, что действует одна и та же аферистка. Главная сложность заключается в том, что девушка обладает настоящим “криминальным талантом”: она изменяет свою внешность и поведение, словно профессиональная актриса, и всегда оказывается на шаг впереди идущих по ее следу оперативников.