Криминальный талант, 1989

В Ленинграде происходит серия однотипных преступлений: неизвестная, выдавая себя за проститутку, оказывается наедине с мужчинами, подсыпает им снотворное, а затем грабит. Опросив пострадавших, следствие приходит к выводу, что действует одна и та же аферистка. Главная сложность заключается в том, что девушка обладает настоящим “криминальным талантом”: она изменяет свою внешность и поведение, словно профессиональная актриса, и всегда оказывается на шаг впереди идущих по ее следу оперативников.
В городе появился преступник, который необычайно талантливо облапошивает граждан. Один за другим в милицию приходят пострадавшие, которые накануне познакомились в ресторане с девушкой, немного выпили и... Наутро очнулись с ужасной головной болью и абсолютно пустыми карманами! За дело берется молодой, но опытный следователь...