Сон №5, 2010

Главная героиня фильма, мать-одиночка Марго, оказывается в центре странных и пугающих событий. Все начинается с кошмарных снов, преследующих молодую женщину буквально каждую ночь. Она обращается к психоаналитику, но сеансы мало помогают, напротив, ситуация ухудшается. Теперь Марго терроризируют не только кошмары, но и телефонные звонки, а вскоре ее психоаналитика находят мертвым. Затем погибают еще несколько человек из окружения героини. Нервы Маргариты на пределе, она во что бы то ни было хочет узнать, что происходит. Что будет делать женщина, когда ей откроется страшная правда?