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Сон №5

Сон №5, 2010

2010 / Россия
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Главная героиня фильма, мать-одиночка Марго, оказывается в центре странных и пугающих событий. Все начинается с кошмарных снов, преследующих молодую женщину буквально каждую ночь. Она обращается к психоаналитику, но сеансы мало помогают, напротив, ситуация ухудшается. Теперь Марго терроризируют не только кошмары, но и телефонные звонки, а вскоре ее психоаналитика находят мертвым. Затем погибают еще несколько человек из окружения героини. Нервы Маргариты на пределе, она во что бы то ни было хочет узнать, что происходит. Что будет делать женщина, когда ей откроется страшная правда?

  • Режиссером, продюсером, сценаристом, композитором и оператором фильма стал один человек – Сергей Ткачев. 
  • Главную роль в картине исполнила жена Сергея Ткачева – Наталия Ткачева. Также в фильме снялись их дети Вероника и Никита. 
  • Съемки фильма проходили в Москве, Ростовской области, а также за рубежом – в Париже и Нью-Йорке. 
  • По словам Сергея Ткачева, идея фильма родилась у него в Париже во время наблюдения за случайными прохожими. Красивая молодая женщина, которая, казалось, не знала, в какую сторону ей идти, послужила прообразом главной героини. 
  • Жанр фильма Сергей Ткачев определил как мелодраму. плавно перетекающую в детектив.

Мама двоих малолетних детишек видит навязчивые сны о местах, в которых она никогда не бывала и о событиях, в которых она никогда не участвовала.

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Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 2010
Возраст 16+
Режиссер
Сергей Ткачев
Сергей Ткачев
В ролях
Наталия Ткачева
Владислав Сыч
Анатолий Горячев
Анатолий Горячев
Сергей Ткачев
Сергей Ткачев
Вероника Ткачева
Все актеры и съемочная группа
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